«Aktivitet skapar aktivitet. Industri og reiseliv kan dra vekslar på kvarandre og utvikle seg i lag»

Meninger

«Ja til industriverksemd på Bremangerlandet»

Dette innlegget er skrive av tidlegare Bremanger-ordførar Audun Åge Røys.

Underteikna vil sterkt oppmode politikarane i Bremanger om å seie ja til dispensasjonssøknaden frå Bremangerlandet Vindpark.

Bremanger kommune er rik på naturressursar. Dersom vi framleis skal bu og leve her må vi få utnytte desse ressursane og skape verdiar til felles nytte. Og ja, dette fører naturleg nok til naturinngrep. Vi har levd godt med det i hundre år; heilt sidan dei første vasskraftutbyggingane og smelteverksindustrien gjorde sitt inntog. Seinare er det bygt kraftliner på kryss og tvers, fiskeindustrien er utvikla, oppdrettsanlegg og steinbrot er komme til, nye vegar, bruer og tunnelar er bygde, like eins hytter, hus, moloar og kaiar. Det manglar ikkje på naturinngrep og spor etter menneskeleg aktivitet som vi vil leve fint med òg dei neste hundre åra. Utan desse arbeidsplassane og verdiane som er skapte i kjølvatnet, hadde det ikkje vore nokon Bremanger kommune. Husk at verdiar må skapast før dei kan delast! Folketalet i Bremanger går ned, elevtalet i skulane stuper og resultatet er at vi får mindre pengar frå Stortinget til å utføre kommunale tenester. I ein slik situasjon har ikkje Bremanger råd til å seie nei til nokon aktivitet som kan skape verdiar og arbeidsplassar.

På grunn av spreidd busetnad driv vi ein dyr kommune. Vi har til dømes 6 skular, 7 barnehagar, 8 kyrkjer, 2 sjukeheimar, 2 legekontor, heimetenester og dagtilbod. Det er berre eit spørsmål om tid før mykje av dette forsvinn om vi ikkje snur utviklinga. I tillegg er vi underbemanna på rådhuset og på etterskot med kommunale planar. Skal vi greie å oppretthalde alle tenestene, og helst auke på nokre område, treng vi all inntekta vi kan få. 5–6 mill. i eigedomsskatt frå eit vindkraftanlegg er t.d. nok til å drifte ein liten skule i eit år. I tillegg får vi utbetalt eit eingongsbeløp frå Bremangerlandet Vindpark på 32 mill. Dette må brukast på infrastruktur på Bremangerlandet, sidan folket der får ulempene ved vindkraftutbygginga. Det er trong for meir utbetring av fylkesveg 616, parkering ved Grotlesanden og på Svarstad m.m. Det manglar ikkje hol til å putte pengane i. Dette er realpolitikk! Dersom ein seier nei til desse inntektene må ein vere tøff nok til å prioritere vekk det ein ikkje har pengar til. Lat i alle høve ikkje dei svakaste av innbyggjarane våre lide; barnehagane, skulane og eldreomsorga må skjermast.

Det er òg viktig at grunneigarane som leiger ut eigedomane sine til vindindustrien får litt avkastning på verdiane som elles berre ligg der. Kanskje er det nok til at dei framleis vil bu her? Vi kan ikkje la Bremangerlandet ligge utan fastbuande, som eit urørt reservat for spesielt interesserte.

Aktivitet skapar aktivitet, og vi er visse på at industri og reiseliv kan dra vekslar på kvarandre og utvikle seg i samspel side om side til beste for lokalsamfunnet framover.