«Å bruke penger som fulle sjømenn»

Dette leserinnlegget er skrevet av Arild Kvangarsnes, måløyværing bosatt i Haugesund.

Jeg viser til oppslag i pressen der MDG-leder Une Bastholm uttaler at hun aldri mer skal si at verken regjeringen eller andre bruker penger som «fulle sjømenn». Uttalelsen kom etter at MDG-lederen fikk kritkk fra seniorrådgiver Jens Folland i Sjøoffiserforbundet, som mener at begrepet er nedlatende overfor en hel yrkesgruppe.

Siden jeg praktisk talt vokste opp på kaia, ja faktisk i Norges største fiskerihavn den gangen, så husker jeg godt da sjømenna kom i land. Tøffe karer. Grove hender. De likte å brøle og le. At noen brukte mye penger de første dagene, både på drikke og annet, kan det være liten tvil om. De hadde jo vært på havet i noen uker. En utblåsning var sikkert sårt tiltrengt. Behovet for å nyte fruktene av knallhardt arbeid med høy risiko for liv og helse, må ha vært framtredende. Vi skal likevel ikke pretendere å forstå omstendighetene, for dette livet var annerledes, og slett ikke for alle. Det krevde sin mann.

Men la oss forlate etymologien. Det kunne vært mer enn interessant å spørre en full sjømann om dagens tilstander. Ville han blitt krenket av begrepet «bruke penger som fulle sjømenn»? Jeg er ingen tankeleser, men etter å ha møtt en del av denne spesielle rasen, har jeg mine tvil. Sannsynligheten for at spørsmålet (i seg selv) hadde vært vesentlig mer krenkende enn bruken av begrepet, er overhengende. Vi snakker tross alt ikke om aspeløv her - som spørsmålet insinuerer, men staute folk som virkelig står for en støyt.

Det paradoksale ved denne saken er nå at Norsk sjøoffiserforbund velger å framstille sjømenn som lettkrenkede offer, som trenger en unnskyldning. Dette er intet mindre enn et karakterdrap på en respektabel yrkesgruppe, der mange har ofret mye. Man kan jo lure på om rådgiveren i forbundet noen gang har møtt et medlem? Bør ikke heller vedkommende unnskylde for nedlatenhet mot de han søker å representere?

Situasjonen er dessverre symptomatisk for tidsånden. I offerrolle og moralsk puritanisme skal vi finne makt. Hysteriet vil ingen ende ta.