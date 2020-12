Meninger

Dette innlegget er skrevet av Per Arne Eide fra Raudeberg.

NRK Fornekter seg ikke

Dagsnytt 18, tirsdag 1/12-2020 – Israels planer om nye boliger på Vestbredden

Dette var et av temaene som var diskutert i Dagsnytt 18 denne kvelden.

Inviterte gjester til å delta var Marte H. Engdal (rådgiver fra senter for internasjonal konfliktløsning) en fra Palestinakomiteen og statssekretær Audun Halvorsen fra regjeringen.

Et svært ensidig sammensatt panel, som alle for det meste frontet palestinaarabernes side. I anstendighetens navn burde og skulle NRK også ha invitert en representant med motsatt syn på konflikten Israel/Palestina, men slikt skjer aldri.

NRK viser nok en gang sitt politiske ståsted i denne konflikten. Skammelig og uhørt av NRK, at vi til stadighet får en så ubalansert vinkling og holdning til staten Israel.

Vi som har et annet syn på denne konflikten, krever også å bli hørt. Jeg er frustrert og oppgitt på denne diskrimineringen fra NRK sin side, så jeg har sendt en klage til NRK som skal videreformidles til Kringkastingsrådet. Jeg har ingen illusjoner om at min klage vil ha noen effekt, ei heller overfor NRK, som er så fastlåst i sine vrangforestillinger, at det må et jordskjelv til før de våkner opp. Har stor medlidenhet med disse journalistene i NRK og deres utvalgte debattanter, som forfekter sine politiske standpunkter og som ikke evner å ta inn over seg utviklingen i regionen. Kanskje noen likevel har litt rettferdighetssans, slik at de kan se den blindhet som råder i NRK, i dette spørsmålet.

I Balfour erklæringen og San-Remo avtalen av 1920 og etter vedtak i Folkeforbundet i 1922, blei Israel med henvisning til historiske rettigheter, erklært som udiskutabelt jødisk land og skal ha råderett over sitt land samt Judea og Samaria, som nå benevnes som «Vestbredden». Det er gjeldende folkerett, som gjelder også i dag. De som i dag kaller seg «palestinere» er etniske arabere som kommer fra andre arabiske naboland. NRK som institusjon og deres debattanter er ikke interessert i å formidle sannhet, og overser glatt San Remo avtalen og vedtaket i Folkeforbundet og Peel kommisjonen sine uttalelser.

Arabiske land og deres støttespillere har i ca. 70 år utnyttet FN systemet til å angripe Israel. Det er derfor gode grunner til å være svært skeptisk til FN sine mange anti Israelske resolusjoner

Det er 17 arabiske stater i Midtøsten, med enorme landområder. Landarealet for disse arabiske statene utgjør ca. 12.100.000 mill.. kvadratkilometer. Israels areal er ca. 22.000 kvadratkilometer. I 1948 var det ca. 1. million jøder i arabiske land, nå er det mindre enn 10.000 jøder igjen.

I Israel, det eneste frie demokratiet i Midtøsten, bor det ca. 9. mill.. mennesker, av disse ca. 2 mill. arabere, som har religionsfrihet og politisk frihet på like fot med jødene. Tusenvis av arabere i Judea/Samaria (Vestbredden) har sine inntekter fra Israel.

I vår levetid er jødene drevet nesten fullstendig ut av arabiske land, de fleste fant nødhavn i Israel. Sterke krefter i Norge ønsker å se Israel forsvinne som nasjonalstat.