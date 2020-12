«Sogn og Fjordane Fiskarlag kan ikkje godta at ei ny næring får rettar på kostnad av ei gamal fornybar næring»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Jostein Nygård frå Bremanger.

Er Bremanger kommune interessert i vindturbinar på fiskebankane utanfor land?

Spørsmålet er reist av fleire grunnar. I 2010 (Havvindrapporten) plukka NVE ut 15 område langs norskekysten for bygging av havvindkraft, alle på fiskebankane. I Sogn og Fj. er det Frøyagrunnane og Olderveggen utanfor Bremanger og Stadhavet utanfor Stad. Det ligg føre høyringsuttale frå m.a. Fiskeridirektoratet og Sogn og Fj. fiskarlag. Fiskerikommunen Bremanger glimra med sitt fråvær.

Havvind Strategisk konsekvensutgreiing – Rapport 2012, s. 299: "Både Frøyagrunnene og Olderveggen ligg nær eksisterande infrastruktur på land, og eitt av områda kan koplast til eksisterande nett innan 2025. (Nr. 2 – etter 2030)".

Notat frå NVE til OED 3.4.2018, side 9: "Vurderinga frå Havvindrapporten var at tilknyting av et vindkraftverk på 200 MW i Frøyagrunnene kan vere via ei 132 kV-forbindelse til Bremangerlandet eller Svelgen, og vidare til Ålfoten som er nærmaste transmisjonsnettstasjon på den nye 420 kV-ledningen Ørskog – Sogndal." Som kjent skal linja gå frå Ålfoten til Rugsundøy. Vert Bremangerlandet vindkraftverk realisert skal linja halde fram i luftspenn over Skatestraumen til Bremangerlandet vindkraftverk, jf. brev frå NVE til Bremanger kommune 07.04.2014.

Utbygginga på Frøyagrunnane/Olderveggen er såleis avhengig av 132 kV-forbindelse til Bremangerlandet. Difor bryt òg SFE avtalen med grunneigarane der det står at kraft frå vindkraftverket skal gå i kabel til eksisterande linje. Auke i installert effekt frå 80 til 86,4 MW gjer det ikkje nødvendig med ny 132 kV-linje i tillegg til eksisterande linje.

Difor var det og ein "glipp" når NVE stod i formannskapet og på spørsmål svarte at området i nordvest som ikkje vert nytta til vindkraft skal gå tilbake til grunneigarane i tråd med vanleg praksis. MTA-planen stadfestar at det ikkje gjeld Bremangerlandet. Dei vidare planane med dette området vil korkje NVE eller SFE opplyse om.

Konsekvensutgreiingane for Frøyagrunnane og Olderveggen med høyringsrunde er ferdig. I tråd med havenergilova (§2-2) kan staten opne desse områda for søknad om konsesjon. I motsetning til på land er det ingen grunneigarar eller kommune som må vere einig. Eit ja til vindkraft på Bremangerlandet er såleis og eit ja til vindkraft på Frøyagrunnane/Olderveggen.

Konsekvensane vil vere store. Høyringsuttale Fiskeridirektoratet: "Fiskeridirektoratet ser Frøyagrunnane og Olderveggen under eitt, av di dei ligg i same statistikkområde for fangstdata.""Fiskeridirektoratet har vurdert konsekvensane for fiskeri som svært store dersom området opnast for utbygging av vindkraft og anbefaler derfor at området ikkje opnast."

Sogn og Fjordane Fiskarlag: "Vi kan ikkje akseptere plassering av Havvindmøller på fiskebankane Frøyagrunnen, Olderveggen eller Stadhavet i Sogn og Fjordane fylke." "Flåten har ingen andre fiskebankar innan rekkevidd og sertifikatområde for denne kystflåtegruppa." "Styret i Sogn og Fjordane Fiskarlag kan ikkje godta at ei ny næring får rettar på kostnad av ei gamal fornybar næring på fornybare fiskestammar. Dette går ut over busetnad og fiskemottak på ein sårbar kyst. Området blir brukt av alle slags reiskapsbruk heile året som: line, garn, teiner, not og snurrevad i tillegg til tarehausting."

I dette området vart det på nokre få dagar i haust fiska makrell med ein førstehandsverdi på mange 10-tals millionar kroner. I ytre del av Bremangerpollen vart det på eit døgn fiska 900 tonn makrell.

Havforskingsinstituttet: "Vindturbinar vil blant anna bety kontinuerleg støy i et frekvensområde som godt oppfattast av fisk og vil stresse fisk og påverke både gyteåtferd og navigasjon" (Forskingsdirektør Geir Lasse Taranger). "Slike effektar kan spesielt ha negativ betydning for vandrande fiskearter til og gjennom de aktuelle områda. Her må spesielt nemnast sild, hyse, sei og torsk på vandring mot de kjente gytefelt på Møre. Disse artene er ikkje berre viktige for kystøkosystemet, men er også nøkkelarter i de store oseaniske økosystemer. Konsekvensen av å påverke deira gytesuksess kan derfor bli formidabel." (Rapport 9/2008).

Diverre er det slik at til mindre kunnskap ein har i ei sak til betre oversikt meiner ein å ha i saka. Terra-saka har vist at det kan løne seg å sette seg inn i alle sider ved ei sak før ein gjer vedtak, slik forvaltningslova krev: "Forvaltningsorganet skal sjå til at saka er så godt opplyst som mogleg førvedtak treffas"(§17).

Difor bør rådmannen (kommunaldirektøren) i saksframlegget til kommunestyret sitere NVE på samanhengen mellom ny 132 kV-linje og vindturbinar på Frøyagrunnane/ Olderveggen. Sitér gjerne òg kommunen sin høyringsuttale med omsyn til kraftlinja og nemn kor mange km urørt natur den skal gå gjennom. Sitér òg kva avtalen mellom vindkraftselskapet og grunneigarane seier om kraftlinje frå vindkraftverket.

Når ein argumenterer med at MTA-planen er godkjent må ein og opplyse om kva som framlei smanglar i MTA-planen. NVE Bakgrunn for vedtak 10.07.2020 er kjelde for følgjande spørsmål.

Har SFE informert kommunen korleis ilandføring i Smørhamn med vidare transport skal gjennomførast? (Vilkår for godkjenning av MTA). NVE har og sett som vilkår for godkjenninga at konsesjonær skal lage ein plan for etablering og tilbakeføring av massetak. Har kommunen motteke denne planen? I vilkår nummer 14 i anleggskonsesjonen står det at "støynivået ved bygningar med støyfølsom bruk ikkje bør overstige L den 45 dBA". "Det opplysast at det er 87 bygg med støyfølsom bruk innan 2 km frå tiltaket." Vindkraftselskapet ynskjer å løyse støyproblemet ved ekspropriasjon og økonomisk kompensasjon. Kva meiner kommunen om dette? Det er knytt konsesjonskrav til Bremanger hovudsendar (Steinfjellet) som skal hindre at vindkraftverket medfører redusert kvalitet på m.a. radio- og TV-signal. NTV har i høyringsuttale uttalt at for hovudsendarar må det ikkje settast opp vindturbinar innanfor ei eksklusjonssone på 4km. "NVE konstaterer at det per i dag (10.07.2020) ikkje er lagd fram dokumentasjon på avbøtande tiltak, og det er ikkje inngått ei avtale mellom BVAS og NTV." Kan kommunen no vise til at det er inngått slik avtale og i tilfelle kunngjere avtalen for innbyggarane? Har kommunen dokumentasjon på at forsvaret sine interesser/krav er varetekne? Blandevatnet er drikkevasskjelde. Det skal skytast ut 135000 kubikkmeter stein i fjellformasjonen som utgjer kanten mot Blandevatnet i aust." Vilkåret for godkjenninga av detaljplan/MTA er: «Det skal i samarbeid med SFE Nett utarbeidast ei konkret tiltaksplan for området med massetak, riggområde og transformatorstasjon som skal hindre forureining av Blandevatnet. Planen skal leggast føre kommunen og Mattilsynet for utsegn og godkjennast av NVE før arbeidet i området kan starte». Har Mattilsynet og kommunen godkjent ein slik plan? Kan innbyggarane få tilgang til planen?

Med alle desse manglane seier det seg sjølv at saka bør utsetjast/avvisast til MTA-planen er ferdig og dei folkevalde kan ta stilling til den. Minner igjen om forvaltningslova.

I mellomtida bør administrasjonen i Bremanger kommune invitere representantar for fiskeri og fiskeindustri til dialog om korleis ein best kan vareta eksisterande arbeidsplassar i næringane omskape nye. Dette er næringar som i motsetnad til vindkraft er sjølvfinansierande og skapar langt fleire arbeidsplassar enn vindkraft nokon gong kjem til å gjere i Bremanger. Dei produserer mat til befolkninga i eige land og i fleire andre land. Dei øydelegg heller ikkje naturen og bumiljøet til innbyggarane.