«Integreringstilskotet må brukast slik at flyktningane får god oppfølging både i barnehagen, på skulen og på fritida»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Vigdis Heimdal Reksnes, som Utdanningsforbundet Stad sin merknad til budsjettframlegg 2021 – handlingsprogram 2021-2024:

I Formannskapet sitt framlegg til budsjett og handlingsprogram legg dei inn ei årleg nettoinntektpå 1,6 millionar kroner ved å ta i mot fem ekstra flyktningar.

Utdanningsforbundet ynskjer å minne dei folkevalde om føremålet med integreringstilskotet: Kommunane skal gjennomføre eit planmessig og aktivt busetjings- og integreringsarbeid, slik at flyktningane kan forsørge seg sjølv og ta del i samfunnet. IMDi seier vidare at tilskotet i hovudsak skal dekke dei gjennomsnittlege utgiftene kommunen har til arbeidet i busetjingsåret og dei fire neste åra.

Då Erna Solberg skulle legge fram Regjeringa sitt integreringsløft sette ho fokus på at kunnskap er det viktigaste verktøyet for å forstå samfunnet og til å bli sjølvstendig og sjølvhjelpte. Statsministeren poengterte som særleg viktig at barn og unge med innvandrarbakgrunn har like moglegheiter til å lukkast med utdanning, og til å delta i aktivitetar og på sosiale arenaar på lik linje med andre barn.

Utdanningsforbundet ser på arbeidet med å sikre mangfald, inkludering og god utdanning for alle som ein sentral del av lærarprofesjonen. Vi meiner difor at integreringstilskot er midlar som må brukast nettopp på dette og ikkje kan førast inn som ei nettoinntekt til kommunen i budsjettet. Integreringstilskotet må brukast slik at flyktningane får god oppfølging både i barnehagen, påskulen og på fritida. Om ein ikkje når målet om at flyktningane skal forsørge seg sjølv og ta del i samfunnet vil det på sikt få negative økonomiske og sosiale konsekvensar for kommunen.

Formannskapet sitt framlegget til budsjett legg opp til ei stor nedbemanning i kommunen. Når ein på same tid skal ein ta imot fleire flyktningar er lærarane i Stad kommune bekymra for kvaliteten på opplæringa. Når det vært færre delingstimar råkar dette både flyktningar som skal få si språkopplæring, men også gråsoneelevane med ulike lærevanskar som treng spesifikktilrettelegging. I tillegg skal ein også sjå dei stille elevane, hjelpe dei som har ulike utfordringar og gje oppgåver å strekkje seg etter for dei som meistrar godt. Lærarane fryktar at ressursane ikkje strekk til og at dei ikkje klarer å gje barn, unge og vaksne eit godt nok tilbod der alle kan utvikle seg og nå sitt potensiale.

Utdanningsforbundet Stad ber dei folkevalde om å ikkje sette 1,6 millionar kroner av integreringstilskotet som nettoinntekt, men nytte tilskotet i si heilheit til planmessig og aktivt busetjings- og integreringsarbeid. Dei økonomiske og sosiale konsekvensane av å ikkje nytte dei 1,6 millionane etter føremålet er for store.