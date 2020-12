«Kyrkjene i Kinn treng vedlikehald - dei ber om meir pengar»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Elling Bortne.





Tittelen er hentet fra morohjørnet øverst på side tre i Fjordenes Tidende der to mann i en robåt filosoferer over tingenes tilstand. Utsagnet er relatert til en større reportasje på side 12 og 13 i samme nummer av avisen – 8/12-20.

Jeg har og fått med meg samme bekymringsmelding da jeg leste kirkebladet for Kinn – samme artikkel skrevet av Dag Almenning kunne vi og lese om tidligere i høst.

At økonomien er i ruin - når og fordi regjeringens godhetstyranni strør milde pengegaver utover all verdens himmelstrøk, er vel noe som må forventes. Penger kan som kjent bare brukes en gang. Jeg kunne nevnt en del slike helt bortkastede milliardbeløp, men nøyer meg med å gi Kinn kyrkjelege fellesråd, prest og klokker samt allmenheten ellers et innspill i sakens anledning.

All støtte til Tros- og livssynssamfunn i landet- utenom Den norske kirke, skal stoppes med umiddelbar virkning. De over 750 millioner (Kilde: Nettavisen 6/12-19) som da spares skal i sin helhet gå til drift og oppgradering/vedlikehold av norske kirkebygg – herunder stell av gravplasser og annen administrasjon. Videre blir det utbetalt flere titalls millioner til organisasjoner som ikke kommer inn under det ovenfor nevnte begrep som selvsagt bør lide samme skjebne. Det må også gjøres forbudt for pengesterke diktaturstater i Midtøsten via overføringer – direkte eller indirekte, å sponse det som kan bli gudehus for fremtidens statsreligion.

Norge har i dag – relatert til folketallet, like mange moskeer som Frankrike (antall moskeer i vårt langstrakte land er så langt 220, kilde: HRS 6/12-20), og det sier seg selv at desto mer denne negative trend får utvikle seg, blir det stadig mindre til det som i denne artikkelen er hovedpoenget – nemlig våre kirkebygg. Etter som KrF har avgjørende myndighet i dagens regjering bør mitt forslag falle i god jord. Jeg vet naturligvis at etterslep til vedlikehold av våre kirkebygg beløper seg til milliarder, men beløpet som ovenfor er nevnt – og som øker år for år, er/bør være en begynnelse. Med sine 182.826 medlemmer mottar muslimske trossamfunn ca. 220 millioner kroner fra stat og kommune (kilde; Resett 8/12-20). Så mens en religiøs konkurrent (les fiende) på snillismens høyborg sponses med millioner fra deg og meg, råtner de fremste symbol på våre kristne verdier på rot.

I religionsfrihetens navn – så lenge det varer, får folk tro på det de vil for meg, men uten at det skal gå ut over skattebetaleren.

Gjennom programmet Brennpunkt – tidligere i høst, fikk seerne et innblikk i hvordan enkelte trossamfunn via frivillig «utpressing» av pengegaver lever i overdådighet. At disse samtidig skal motta millioner i statsstøtte finner jeg helt urimelig. Som allerede sagt – folk får tro på hva de vil, men uten at det koster penger for meg og andre norske skattebetaler på kort og/eller lang sikt. Eller for å si det på en annen måte – dersom folks tro er avhengig av statsstøtte, da får heller troen vike.

Jeg er ingen bibelsprengt person, men så vidt jeg kan erindre så står det skrevet at; «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Om dette fremdeles er god latin for KrF og Den norske kirke så bør de være rakrygget nok til fortsatt å stå på dette prinsipp.

Jeg mener bestemt at det er våre kristne verdier som skal ha prioritet i det norske samfunn, og da bør drift og vedlikehold av våre kirkebygg ha den absolutte forrang.

I min søken på nettet kom jeg over et spørreskjema der spørsmålet ble stillet slik; «Bør staten gi økonomisk støtte til moskeer og andre trossamfunn»?

«Nei, kun Den norske kirke bør få statsstøtte», fikk tilslutning fra 29%.

«Tro er en privatsak og bør betales av den enkelte» - her var 67% enig.

Kun 4% mener de bør få like mye som medlemmer i Den norske kirke.