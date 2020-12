«Ap og Sp vil heller fordela pengane basert på innbyggjartal. Då vert Stad taparen, medan Oslo, Bergen og Trondheim vert vinnarane»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrive av Ove Trellevik, Høgres talsperson på kommunepolitikk:

Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslår å fjerne tilskotet til dei nye kommunane i statsbudsjettet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin vri ville betydd 3,6 millionar kroner mindre til Stad kommune. De vil heller gi pengane til Bergen og de andre storbyene.

Dei fleste velferdstenestene er det kommunen vår som står for. For å skape gode barnehagar, skuler, helsestasjonar og eldreomsorg treng kommunane ein god kommuneøkonomi. Derfor har Høyre i regjering prioritert kommunesektoren. Vi ser at mange kommunar har eit betre økonomisk handlingsrom enn tidligare, og det er færre kommunar under statlig administrasjon. Koronapandemien er krevjande, men kommuneøkonomien vert følgt opp.

Fleire av dei nye kommunane prioriterer å arbeide med attraktive lokalsamfunn slik som Stad kommune gjer. For at kommunane skal lykkast, mottar dei nye kommunane med meir enn 8 000 innbyggjara eit eige tilskot frå staten.

Dette tilskottet vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet ta frå Stad kommune. Dette meiner vi i Høgre strir mot sunn fornuft.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil heller fordela pengane basert på innbyggjartal. Då vert Stad taparen, medan Oslo, Bergen og Trondheim vert vinnarane. Dersom regionsenter tilskottet i blir fordelt gjennom rammetilskottet basert på innbyggjartal, vil kommunar som ikkje har slått seg samen få fattige 38 kroner meir per innbyggar. Denne påplussinga hjelper ingen andre enn dei folkerike kommunane. Høgres mål er fortsatt at distrikta skal kunne skape vekst og utvikling. Da trenger dei gode økonomiske rammer. Det er det Høgre som leverer.