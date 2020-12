«Arbeiderpartiet støtter et forslag om obligatorisk testing på grensa»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Ingvild Kjerkol, Helsepolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Mange har gjort en utrettelig innsats og gjort kostbare ofringer i snart ett år med koronaviruset. Men smitten som var så lav i sommer, vokste utover sommeren og høsten. Mye har vist seg å stamme fra folk som ankommer Norge fra utlandet, og 4 av 5 vandrer rett forbi teststasjonen på Gardermoen, ifølge tall fra Helsedirektoratet. Det holder ikke. Vi må kontrollere importsmitten.

I Norge har vi sammenlignet med andre land klart oss godt under pandemien, men helsemyndighetene har dessverre vært bakpå i å bremse importsmitten. Vi ble tatt på senga før 12. mars, da vi kunne se på nyhetene at det landet fly med skiturister på vei hjem, og kinesiske turister var inne på pasienthotellet i Tromsø. I sommer åpnet regjeringen opp for feriereiser, men uten å ha teststasjoner klare når folk kom hjem. Fylkesmennene advarte i midten av oktober at smitten som kom med arbeidsinnvandring var ute av kontroll. Igjen trakk regjeringen på beina, tiltakene kom først tre uker senere.

Siden begynnelsen av november har folk på ny lagt store begrensninger på sin personlige frihet og fulgt rådene fra helsemyndighetene. Vi går en jul i møte der vi ikke kan møte alle familiemedlemmer og venner, og hvis importsmitten stiger igjen over jul vil mye være forgjeves. SAS alene har opprettet over 50 ruter i forbindelse med nyttår. Da er det bekymringsfullt at 4 av 5 går rett forbi teststasjonene på Gardermoen. Det er også grunn til bekymringer over at vi mangler grensekontroll på grenseoverganger i nord i forkant av vinterfisket i Lofoten, der mange arbeidere ankommer fra utlandet.

Landene i Asia som har lyktes med å bekjempe pandemien, som for eksempel Sør Korea og Singapore, men også New Zealand, har alle en streng grenseteststrategi. Det burde Norge lære av. Arbeiderpartiet støtter derfor et forslag om obligatorisk testing på grensa, i kombinasjon med karanteneregler utarbeidet av helsemyndighetene. Karanteneregler er i seg selv ikke nok når kun 40 % overholder dem. Grensetesting er i seg selv ikke nok, når 1 av 4 får falske negative resultater. En god kombinasjon vil gjøre oss bedre beskyttet mot importsmitte, og motivere folk til å holde ut fram til dagen der vi endelig er vaksinerte.

Derfor er det leit at et forslag om obligatorisk testing på grensa kun støttes av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og derfor ligger an til å bli nedstemt.