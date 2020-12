«Venstre har vore, og skal fortsatt vere, garantisten for å vidareføre elbilfordelane»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Leiar i Vestland Unge Venstre og sentralstyremedlem i Unge Venstre, Ole Martini.

Den norske elbilpolitikken har vore ein stor suksess. Det ruller over 200 000 elbilar på norske vegar, og kvar andre bil som seljast er ein elbil. Det kuttar utslepp og gjer at vi når klimamåla våre.

Venstre har vore, og skal framleis vere, garantisten for å vidareføre elbilfordelane. Vi har gjennom mange år sørgd for at det klimavenlege alternativet alltid skal vere det billegaste. Det fungerer. Faktisk har utsleppa frå vegtrafikken gått ned med heile 16 % sidan 2015. Mykje av det handlar om at stadig fleire vel å køyre elbil i staden for ein forureinande bil. Framover må utsleppa reduserast endå raskare.

Venstres programkomité foreslår å vidareføre elbilfordelane i neste stortingsperiode. Vi meiner det grøne skiftet krev føreseielegheit for bilistane. Om du kjøper ein elbil i dag, skal du også vite at det skal løne seg på sikt.

Stadig fleire parti tar til orde for å vrake dagens fordelar. Det vil vere å skrote ei ordning som har fungert veldig godt. Stortinget har blitt samde om at det i 2025 berre skal seljast utsleppsfrie bilar. For å nå det målet må vi sørge for at folk har ein god grunn til å velje det klimavenlege alternativet.

Dette er ikkje tida for eksperiment. Dette er tida for å satse på det som fungerer for at vi skal kutte utslepp og bli eit fornybart samfunn.