«Sei til folk at dei må gjere klar sitt himmelske og jordiske gods i tide»

Dette lesarinnlegget er skrive av Jorunn Glomnes.

Det er haust. Eg står ved ei grav på kyrkjegarden på Totland. Datoen viser at det er tredve år sidan Laura Vinsrygg døydde, og på det siste gav ho meg eit oppdrag, ei utfordring som skulle ut til folk!

Ein fargerik person var Laura, læraren frå Stryn. Vidsyn og klokskap var varemerket. Når ho delte minne skildra ho menneske og landskap slik at ein såg det føre seg, anten det var frå Vinsryggsætra, på Finnmarks brende jord etter krigen, eller frå Syden-reisene.

Latteren sat laust i oss born og unge når ho fortalde om sine Spania-reiser, kledd i «heimespøta» ullstrømper, beksaumskor, og på ryggen den velkjende grå gamle ryggsekken!

På slutten av livet sitt bad ho meg om ei teneste - eller rettare: gav meg eit oppdrag. Ho visste at levetida var kort no. Kreftsjukdommen åt om seg.

Eg siterar etter henne: «Du Jorunn, som reise rundt og kjava (snakkar) med so månge. Sei til folk at dei må gjere klårt sitt jordiske og himmelske testamente i tide. Når ein er blitt sjuk er det for seint. Då har ein nok med å vere sjuk!

«Lov meg å få ditta her ut til folket», sa ho og sette sine klåre sterke auge i meg og heldt fram: «Eg er so spente på ka so møte meg på den hi sida. Ei natt – eg sov ikke ikkje – høyrde eg so fine sterke song og musikk som ikkje finst på jorda. Eg ser fram til å fare herifrå og dit. Eg er reiseklåre. Eg har ordna dei to testamenta, det himmelske og jordiske, og har fred.

Denne oppfordringa låg henne sterkt på hjarte.

Det siste arbeidsåret sitt hadde ho på Hennøystranda skule. Etter det budde ho i omsorgsbustad på Bryggja, og såleis var ho ofte gjest og foredragshaldar på Fjordly. For henne var djupt alvor og kjappe humoristiske innspel like naturleg, som desse, då ho gav «ein neve pengar» til eit prosjekt:

«Du veit at når Vårherre vil slipe, læte sjøl fanden drage slipesteinen», og «Du veit no det atte eg ikkje er noka misjonskjerring, men ditta dar prosjektet trur eg på». Ho sa det med glimt i auga.

Ho heldt fram: «I ei iskald og oppkava tid, der ro og tid og omsorg minkar stygt, trengst det so veldig det de planleggje no! Få opp farten og få bygt ditta huset!». (Dette var medan ho var frisk).

Laura fekk ikkje sjå prosjektet reist. Den hausten, mens arbeidet med å sprengje ut grunnen til Holmely tok til, flytta ho over grensa. Men orda og spora etter Laura Vinsrygg lever og verkar.