«Aktivitet skapar ny aktivitet og ikkje minst nye moglegheiter»

Dette lesarinnlegget er skrive av Magne Elde, bremangersupportar:

Bremanger må ta moglegheita

Enten vi vil eller ikkje så kjem snart jula, eit nytt år nærmar seg slutten og sist men ikkje minst er det store politiske diskusjonar om Bremanger-budsjettet. Bremanger kommune er ein dyr kommune å drifte og ein nyttar mykje meir pengar på å drifte tilboda i kommunen pr. innbyggar enn dei fleste andre kommunar. Samstundes som rammeoverføringar frå staten minkar pga. folkenedgang der prognosane visar at kommunen dei neste 5–6 åra mistar 100 elevar i grunnskulen – ein fjerdedel, så ser det ut som politikarane igjen vil «stikke hovudet i sanden», ikkje ta innover seg realitetane og det verste; ein vil igjen takke nei til store nye inntekter til kommunen. For meg er dette uforståeleg!

Førre gang eg ytra mine meiningar om vindkraft i Bremanger fekk eg «passet» mitt påskrive av Ivar Rune Varpe frå nei til vindkraft på Bremangerlandet si «aksjonsgruppe». Det var uhøyrt at eg kunne sitte i Ålesund og synse om Bremanger. Samstundes ser ein at over 90 prosent av alle innlegga i gruppa deira på Facebook kjem frå folk som burde ha langt mindre «rett» til å synse om utviklinga i Bremanger enn underteikna. I helga ser vi også at kanskje den mest aktive skribenten til aksjonsgruppa, Jørund Nygård, som heller ikkje bur i Bremanger, igjen kjem med fasiten på kva som er rett og gale i denne saka. Igjen kjem han med sterke påstandar om at SFK skal lure Bremanger-folket og samanliknar det heile med «Terra-saka». Kanskje Nygård og dei andre i aksjonsgruppa mot Vindkraft burde teke innover seg at det er få om nokon selskap som bidreg meir til inntekter for Bremanger Kommune enn kva SFE har gjort og gjer. Takka er boikottaksjonar og stadig nedsnakking av selskapet som har støtta lokale tiltak – lag og organisasjonar i bygda i ei årrekke.

Ifølge aksjonsgruppa mot vindkraft på Bremangerlandet blir absolutt alt frykteleg om vi får ein vindkraftpark i området rundt Steinfjellet. Skremselspropagandaen vil ingen ende ta, då spør eg følgande;

Kvifor er vindparken på Mehuken som i snart 20 år har stått der nærmast oss blitt ein suksess? Det bur fleire barnefamiliar på Kvalheim enn før vindparken vart etablert, det har skjedd ei positiv utvikling i bygda og aldri har fleire lokale og turistar nytta området. Den lette tilgjengelegheita med flotte grusvegar i terrenget gjer sjølvsagt at området blir meir tilgjengeleg og attraktivt for dei fleste.

For folk flest vil fjellet bli meir tilgjengeleg, det ser vi på Mehuken, vi ser det alt på Guleslettene og det vil sjølvsagt også skje i området rundt Bremangerlandet Vindpark. I dag blir området rundt Steinfjellet størsteparten av året nytta av dei få, med lettare tilgjengelegheit vil dette fantastiske området kunne bli nytta av mange, mange fleire.

Dei fleste og største aktørane innan turismen i Bremanger kommune er positive til Bremangerlandet Vindpark fordi dei forstår det viktigaste – aktivitet skapar ny aktivitet og ikkje minst nye moglegheiter!

Skal det bu folk fast i Bremanger-bygda i framtida, så må ein sjå på nye moglegheiter og ein må utnytte dei ressursane ein har om ikkje vil det til slutt berre bli pensjonistar og hyttefolk igjen i bygda.

Eg vil igjen spørje politikarane i Bremanger korleis vil de skape nye inntekter til kommunen? Korleis vil de seie nei til nye vindkraftinntekter og finne desse pengane andre stadar? Politikarane i Bremanger kommune kunne i større grad sett seg sjølve i førarsete og blitt einige med SFE om kanskje endå litt betre avtalar, men i staden er ein oppteken av å trenere og fokusere på alt som er gale i staden for å saman finne dei beste løysingane for Bremanger Kommune og SFE. Samstundes så lurer eg på kva løysingane til medlemmane i aksjonsgruppa er – korleis vil dei skaffe nye inntekter og ny aktivitet til bygda, det har eg ikkje høyrt ei einaste løysing om.

I ytre Bremanger har vi ei fantastisk rekke med fjell og mange turmoglegheiter som eg sjølv er ein god brukar av, og at vi nyttar eit lite område til å skape inntekter og ny aktivitet på ein best mogleg måte til det beste for bygda er berre slik det skal og må vere. Bremanger kommune har alltid vore ein kraftkommune og må vere det i framtida også om vi skal klare å auke inntektene og halde drifta av kommunen oppe på eit akseptabelt nivå.



Guleslettene og Hennøy vindpark gjev kommunen alt gode og sårt tiltrengde midlar, og får vi Bremangerlandet Vindpark på plass vil dette auke betrakteleg. Det er ei klar semje på Stortinget om at vindkraft skal skattast hardare, noko som vil føre til endå meir inntekter for Bremanger Kommune framover.

Bremangerlandet Vindpark gjev kommunen blant anna desse inntektene:

ca. 7 millionar i året i eigedomsskatt.

ca. 3 millionar i året med den nye naturressursskatten.

32,5 millionar i ein eingongskompensasjon til kommunen.

ekstra årlege skatteinntekter frå grunneigarane som bur i Bremanger.

årlege bevillingar på 200.000,- frå SFE til gode formål.

midlar frå grunneigarane til bruk til bulyst og friluftsliv i nærområdet.

ei verdiskaping frå investeringa på over 1 milliard på minst 300 millionar for området i driftsperioden.

seks kompetansearbeidsplassar tilknytt anlegget i Bremanger i driftsfasen.

Framtida til Bremanger-bygda handlar ikkje om det kjem vindmøller på Steinfjellet eller ikkje, den handlar om kva grep bygda og politikarar gjer for å sørge for aktivitet og utvikling. Eg håpar verkeleg at politikarane i Bremanger legg prestisjen til side og takkar ja til denne unike sjansen når saka om dispensasjon igjen skal opp i kommunestyre kommande veke.

Ein kan seie ja til denne kraftutbygginga som vil gje kommunen store inntekter dei neste åra. Kanskje kjem den moglegheita aldri tilbake!