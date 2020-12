«Ein kan vel trygt seie at både Venstre og Høgre bryt sine løfte til veljarane»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Nils Myklebust og Sidsel Kongsvik, Kinn Senterparti.

Veljarbedrag frå Kinn Høgre og Venstre

Kva føler dei som stemte på disse partia ved siste kommuneval no?

Føler dei som stemte på Høgre og Venstre seg regelrett lurte til å tru at disse to partia ville være garantistane for at eigedomskatten ikkje skulle auke og at økonomistyringa skulle være ansvarleg?.

Her er kva partia sa om eigedomsskatt FØR valet i 2019 i sine program:

Høgre:

"Eiendoms skatt er en dobbelt beskatning som rammer yngre og eldre uavhengig av økonomisk evne. Eigedomsskatten svekker konkurranseevnene til lokale bedrifter og er et hinder for nye etableringar av industri i kommunen. Kinn Høyre vil arbeide for at eigedomsskatten ikkje aukast ytterlegare".

Venstre:

Kommunen skal ha ei forsvarleg økonomistyring. For å få rom til å utvikle kommunen inn i framtida, må kommunen ha ei forsvarleg økonomistyring både på kort og lengre sikt. Budsjettbalanse og overskot er i seg sjølv ikkje eit mål, men eit verkemiddel for å nå dei faktiske måla vi er opptekne av for å utvikle ein moderne, raus og velfungerande kommune. Ein kan ikkje erstatte god økonomistyring med å skru opp skattar og avgifter og sende rekninga til innbyggjarane.

Til valet i 2015 sa Venstre i Vågsøy dette:

"BU- OG OPPVEKSTMILJØ:

Vi vil at Vågsøy skal vere ein føretrekt etableringskommune med trygge og aktive lokalsamfunn

- bruke kommuneplanen som reiskap for bustadbygging i kommunale og private bustadfelt

- bruke eigedomsskatten mellom anna til auka vegvedlikehald av kommunale vegar

- støtte grendelaga som er aktive i lokalmiljøet "

Korleis er det så med dagens situasjon for Venstre?

Vart det nokon større satsing på vedlikehald av kommunale veger i perioden 2015-2019 slik Venstre lovet?

No aukar eigedomsskatten med 36,75 prosent fra 2019-nivå. Er ikkje det å skru opp skattar og avgifter sende rekninga til innbyggaren, Venstre.

Vi kan slå fast at Venstre bryt sitt løfte til velgarane.

Korleis er det med Høgre sitt løfte fra 2019, om å arbeide for at eigedomsskatten ikke aukar ytterlegare?

Høgre sitt utgangspunkt for formuleringa må være den samla eigedomsskatten til Vågsøy og Flora for 2019 kr. 58,5 mill. (r.tall 2019) Går ein til fleirtalet sitt budsjettforslag på 79,5 mill. er det ein auke i eigedomsskattetrykket på 21,5 mill eller 36,75 prosent.

Men auken vert mykje større i gamle Vågsøy sitt område. Dette kan verte drepen for enkelte bedrifter og personar.

Bildet blir litt betre om en bruker budsjetterte eigedomsskatteinntekter for 2020, men disse var ikkje tilgjengelege då valprogrammet blei skrive.

Ein kan vel trygt seie at Høgre bryt sitt løfte til veljarane.

Kva så med Ap?

Det står ingenting i valprogrammet 2020-2023 Kinn Ap om eigedomsskatt. Heller ikkje i valprogrammet til Vågsøy Ap for perioden 2015-2019.

Ser ein no summen av dette budsjettframlegget som det såkalla styringsalternativet har lagd fram, ja så er det jammen grunn til å stusse.

Vi i Sp og andre parti har åtvara mot dette som no skjer så godt vi har kunna. Men at det skulle verte så gale, ja det hadde sjølv ikkje vi trudd.

At Kinn kommune no styrer rett mot ROBEK er der liten tvil om. Alle reservar er oppbrukte. Budsjettkontrollen til kommunedirektøren er svak og fråverande, det viser det store overforbruket.

Når Sp stod hardt på at der måtte ytterlegare innsparingar til på junimøtet, så var det fordi Sp såg at her måtte det seiast skikkeleg ifrå. At Ap på nytt svikta og braut avtalen er berre å beklage. Trur at det er mange Ap-folk som no vrir seg i stolen og er ubekvemme med det som deira parti har stått for.

Men som ei siste oppfordring, bruk fjellvettregel 1 : Det er ingen skam å snu i tide, stem for Sp sitt budsjettforslag.