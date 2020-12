«Ikkje ta frå oss tryggheita vår, det kan få store konsekvensar. La oss behalde opplæringskontoret»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av lærlingar i Kinn kommune, Måløy-delen.

Ikkje ta frå oss tryggheita vår!

Når ein kjem ut som lærlingar er det mykje som skal lærast, mange forventingar og mange nye menneske å forholde seg til. Vi er unge og uerfarne, og mykje er nytt og usikkert. Løpet mot fagbrevet er komplekst og det krevst mykje planlegging for at det skal gå så knirkefritt som mogleg.

Som lærlingar i Vågsøy har vi hatt tett oppfølging frå Nordfjord Opplæringskontor. Dei passar på at vi får vere innom alle praksisplassane vi skal. Dei legg til rette og hjelp oss med å komme gjennom alle læremåla vi skal før fagprøva. Dei planlegg og er med på å gjennomføre minifagprøver og rettar pleieplanar. Dei tryggar oss og passar på at vi er klare til fagprøve. Dei arrangerer aktivitetar og gir oss eit miljø saman med andre lærlingar der vi kan dele erfaringar og kunnskap. Ikkje minst så passar dei på at vi har det bra og trivst på arbeidsplassen vår.

Ute i bedrifta skal vi få erfaringar og lære av instruktørane våre. For at dette skal vere mogleg er vi avhengige av å trivast. Utan trivsel er det vanskeleg å lære og dei gode erfaringane vi skal ta med oss vidare som fagarbeidarar kan forsvinne.

Som lærling kvir ein seg ofte på å gå inn i konflikter på arbeidsplassen fordi vi er avhengige av å bli godt likte og ha eit godt rykte for å ha moglegheita for å få jobb seinare. Då er det svært godt å ha opplæringskontoret i ryggen som kan hjelpe oss og støtte oss gjennom konflikter og problem som ein støtar på gjennom læretida. Nokre gongar er desse konfliktene mellom lærling og leiarar, då er det ikkje alltid like lett å ta opp desse tinga med leiaren. Opplæringskontoret er då ein tredjepart som kan vere med på å løyse desse konfliktene på ein god måte.

Det er ikkje berre lærlingane som har nytte av opplæringskontoret. Kommunen har behov for ein nøytral part som kan sjå saka utanifrå og som har særskilt god kompetanse på dette området. Konsekvensen av at kommunen og lærlingane ikkje har med seg opplæringskontoret kan vere at trivselen til lærlingane ikkje vert tatt seriøst. Dersom trivselen vår ikkje blir tatt på alvor kan dette føre til at ferdigutdanna fagarbeidarar vel vekk kommunen som framtidig arbeidsplass fordi vi sit igjen med dårlege erfaringar og føler vi vert behandla dårleg. I verste fall vil erfaringane vi gjer oss som lærlingar skremme oss vekk frå helsevesenet generelt.

Fleire av oss som er lærlingar no har opplevd korleis det er å vere i kommunen både med, og utan opplæringskontoret, og forskjellane er store. Utan opplæringskontoret visste vi ikkje når vi skulle bytte praksisplass eller kven vi skulle ta kontakt med. Kvardagen var prega av usikkerheit fordi vi ikkje var trygge og det var vanskeleg å halde fokuset på det faglege. Då opplæringskontoret kom inn, fekk vi nokon faste å forholde oss til, nokon som kjempa vår sak, og nokon vi kunne betru oss med alt til. Uansett om det skulle vere ting vi slit med i vennekretsen eller usikkerheit i jobbsamanheng. Med andre ord, nokon med taushetsplikt som gjer alt dei kan for at vi skal ha det så bra så mogleg, og bli så flinke som mogleg.

Nordfjord opplæringskontor har kunnskap om kva rettar vi har som lærlingar og dei hjelp oss med at desse vert overhaldne. Dei tar telefonen uansett kva tid på døgnet vi har behov for ein prat og dei gjer absolutt alt dei kan for å hjelpe oss. Når vi går på skule kan vi søke råd og hjelp frå lærerar, helsesøstre og veiledarar. I læretida er det Nordfjord Opplæringskontor som fyller alle desse viktige rollene for oss. Dei er rett og slett det tryggaste og viktigaste vi har som lærlingar. Dei fyller roller ingen innad i kommunen har klart å gjere.

Så kjære Kinn kommune, ikkje ta frå oss tryggheita vår, det kan få store konsekvensar. La oss behalde Nordfjord opplæringskontor.