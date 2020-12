Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Åse Steinset Holthe, leiar i Bremanger Musikklag, Siv Anita Strand Sundsøy, leiar i Kalvåg songlag og Ute Førde, styremedlem i Svelgen Songlag:

Kulturen er eit «lim» i kommunen vår

Kultur er ikkje berre eit bindeledd mellom enkeltmenneske, men gleda som oppstår både som formidlar og nytar av kulturopplevingar, bind saman ulike aldersgrupper og bygdene i kommunen vår på ein heilt unik måte. Etter eit år med lite øving og avlyste konsertar og andre arrangement, kjenner vi alle på saknet etter det sosiale samhaldet og den gode kjensla i kropp og sjel av det songen og musikken gjev oss. Vi trøystar oss likevel med at dette har vore eit unntaksår, og at vi skal komme i normalt gjenge att om ikkje så lenge, med ei levande kultureining.

Med hjarte for kultur

Bremanger musikklag såg dagens lys på 90-talet, og fann fort sin eigen "stil". Denne "nye" stilen i korpssamanheng, gjorde stor suksess her heime, og førte til store oppsettingar og arrangement med glade amatørar i skjønn foreining med profesjonelle musikarar. Alle frå eigen kommune, nær sagt frå eigne rekker. Så tett og godt har samarbeidet mellom musikklaget og dei profesjonelle musikarane i kulturskulen vore.

Musikklaget blomstra, vi reiste ut av kommunen og til og med til andre fylke med prosjekta våre. Det største i så måte, utanbygds, er dei gongane vi har spelt i Grieghallen, for fulle hus. Utflytta bremangarar, tilreisande frå Bremanger og andre samla seg stolte i Grieghallen til desse konsertane med Bremanger musikklag, band og vokalistar. Stolte av å ha tilknyting til Bremanger kommune. Alle på scena kjende på tilhøyring, og stoltheit av å representere ein kulturkommune. Vi har til og med motteke Fylkeskulturprisen for dette.

I ei tid der mange korps har streva med rekruttering, har Bremanger musikklag hatt stabil og god besetning. For oss er det ingen tvil om at gode, profesjonelle dirigentar og samarbeid med engasjerte musikarar og vokalistar er grunnen til det.

Bremanger musikklag har i alle år lagt vekt på å bruke lokale krefter i prosjekta våre, og vi har ved fleire høve hatt glede av å samarbeide med talentfulle, lokale ungdommar. Dette er ungdommar som ikkje berre driv med song og musikk, men og lys og lyd, arrangement og media (sal og scene). Fleire av desse ungdommane satsar vidare med utdanning og karriere innan sine felt. Men vi i Bremanger musikklag er sikker på at vi saman er med på å skape ei tilhøyring for ungdommane i bygdene våre, noko å komme heim att til. Det er viktig for kommunen vår.

Åse Steinset Holthe, leiar i Bremanger Musikklag

Derfor treng vi Kulturskulen

Den gang; som ung ny innflyttar til kommunen, og raskt i ein situasjon som småbarnsmor, var det svært viktig å ha eit tilbod der ein kunne få innputt av kultur, i nærområdet. Barna voks til, og dei fekk lære å utfolde seg i skulemusikken og i kulturskulen, leia av profesjonelle instruktørar. Tilbodet dei fekk strakk seg frå slagverk, blåseinstrument, tangentinstrument, strengeinstrument og til song- og dans. Det vart skapt meistringsfølelse og samhald. No er dei fleste av mine vaksne, men dei føler framleis på tilhøyrsle, og tek lett del som aktørar eller hjelparar når der er kulturelle prosjekt på gang.

Trongen for å høyre til, er også godt planta i meg. I mange år, og med stor iver, har eg fylgt kulturlivet mest gjennom oppfølging av barna. Det ville vore eit uvurderleg sakn dersom ein ikkje skulle ha tilbod om framleis å få ta del i den biten. Men dette har heldigvis ikkje vore eit problem! Takka vere både heimehøyrande og tilflytta musikalske krefter blomstrar musikk- og kulturlivet her i Bremanger, -og det må det òg få lov til å fortsetje å gjere.

Sjølv er eg medlem i Kalvåg songlag, og har fått den ærefulle tittelen av å vere ei blant «tøttene». Vi er heldige å ha ein dirigent som oppmuntrar og pysjar oss (innanfor eigne grenser) til å strekke oss etter å få fram det beste i oss sjølv. Sjølvfølelsen dette gir, delar vi gjerne vidare til bygda og kommunen. Som frivillige er vi då avhengige av å bli løfta fram av profesjonelle produsentar og musikarar, -og desse har vi i kommunen vår.

Samarbeidet med næringa er også godt, så med stoltheit har vi i årevis greidd å arrangere og levere kultur til eit bredt publikum. Musikarane, som koret nyttar, bidreg til auke i kvaliteten og populariteten i prosjekta. Dei same har òg ei unik evne til å «sy i hop» gode samarbeidsprosjekt mellom dei ulike musikalske organisasjonane i heile kommunen. Dette skaper hyggje, samhald og god bulyst i kommunen, både blant heimehøyrande og tilreisande aktørar- og publikum.

Siv Anita Strand Sundsøy, leiar i Kalvåg songlag

Viktigheita av kultur i kommunen

Eg vil uttrykke mine eigne tankar som tilflytta person. Det å ha eit kulturtilbod – om det er passivt som tilskodar, eller som sjølve aktøren, er enormt viktig. Spesielt i lange, mørke vinterdagar er dette viktig for å like seg på ein plass. Dei dagane som er fylt med arbeid og andre forpliktingar, då har ein nok og kjedar seg ikkje. Men å få ein relasjon til andre i Svelgen, å kjenne på ei tilhøyring som kan føre til ei emosjonell tilknyting, då treng vi ein møteplass. I mitt tilfelle fekk eg moglegheita til å delta i Svelgen Songlag. Dette har vore viktig for meg som berre bur og ikkje jobbar i kommunen. Det kan vere utruleg vanskeleg å komme i kontakt med andre, og utan relasjonar kan det vere lett å miste interessa for å bli verande.

Eg er på ingen måte ein lidenskapeleg songar, men å bygge eit prosjekt i fellesskap, t.d. ein konsert, er veldig underhaldande og gir tilfredstillelse. Å synge i kor betyr at ein må samarbeide, hand i hand, for å få ting på plass. Alle vil på denne måten få eigarskap til produktet. God hjelp frå kompetente rettleiarar og personar med kunnskap innanfor feltet, er sjølvsagt avgjerande. Når prosjektet er på plass kjem finalen, ein presentasjon av det ein har jobba hardt for, føre menneske som ønsker å bli underheldt. Ein bidrar med å spreie gleda vidare, og det blir ei kjekk oppleving for mange. Å vere med i eit kor handlar ikkje (iallfall for meg), berre om å synge i eit fellesskap, men om å delta på hendingar som eg sannsynlegvis elles ikkje hadde fått med meg, t.d. Sirkus Bremanger.

Alle er nok ikkje eigna for korlivet. Eit mangfald av tilbod er av den grunn nøkkelen for trivsel i ei kommune. Det kan like godt vere målarkurs, kunstutstilling, teater/revy, føredrag eller lesing på biblioteket. Så kva betyr eit aktivt kulturliv for trivsel i ei kommune? For meg betyr det utruleg mykje!

Ute Førde, styremedlem i Svelgen Songlag