Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Herdis Holvik, SV-medlem, og Ingunn Frøyen kommunestyrerepresentant for SV.

Nord og ned-kritikk. Ein kommentar til fleirtalskoalisjonen sitt budsjettframlegg

I fredagsnummeret av Fjordenes Tidende har tre representantar for fleirtalskoalisjonen i Kinn samla seg på steinrøysa nede ved hamna og fortalt om det strålande budsjettframlegget fleirtalet no legg fram. For godt mål hoverer dei også over kor nyttelaust det er for andre partigrupper å komme med budsjettframlegg som ikkje kan bli vedtekne. Poenget med slike er visst nok berre å «framheve eige parti» og fordi dei andre ikkje vil «utvikle, men avvikle Kinn». Og det må dei berre pusle med. Det er nemleg vi som har makta, må vite.

Så kjem den lange skrytelista over alt som skal skje i Kinn kommune med fleirtalskoalisjonen ved roret. Ikkje eit ord vert sagt om kva konsekvensar dette vil få for dei tenestene i kommunen som ikkje er nemnde i denne satsinga, t.d. at det alt komande år er lagt opp til 19,5 millionar kroner i innsparing på drift av skulane våre. Det finns berre ein kommunal pengesekk, som både skal dekke tenesteproduksjon og finanskostnader. Dyre tenester svekker investeringsevna, for høg lånegjeld går ut over tenesteproduksjonen. Kinn kommune er forgjelda. Seinast ved godkjenning av budsjettet i vår påpeikte fylkesmannen at lånegjelda i kommunen var altfor høg, og åtvara mot større låneopptak. Alt no ligg Kinn langt over anbefalt lånegjeld pr. innbyggjar, og verre skal det bli har vi no fått beskjed om.

SV høyrer til det store mindretalet i kommunestyret som er grunnleggande ueinige i den uansvarlege investeringstakta fleirtalet legg opp til. Vi gjekk til val på at lovpålagde oppgåver skulle prioriterast, og det er sjølvsagt styrande for korleis vi stiller oss til bruken av kommunale midlar. Etter vår meining har

Kinn kommune ikkje økonomisk ryggrad til slike investeringar som det er lagt opp til, utan at det i høg grad går ut over velferda til innbyggarane. Å ta vare på den er og blir kommunen si fremste oppgåve. At Morten Hagen ikkje definerer dette som samfunnsutvikling, er mildt sagt overraskande.

Når økonomien er trong, må det vere sjølvsagt at dei mest presserande oppgåvene vert løyste fyrst. Det er etter vår meining Skram skule. Vi er også sterkt skeptiske til korleis dei planlagde investeringane er prioriterte i tid. Fyrst skal det komme rådhus og fotballhall, Nordfjordbadet er framskunda, og Skram skule utsett. Både fotballhallen og Nordfjordbadet vil, i tillegg til finanskostnadene. påføre kommunen store ekstrakostnader til drift. For Nordfjordbadet sin del er det snakk om minst 5 millionar kroner. Dette kan ein altså ta på seg, mens det skal skjerast ned i stor skala på sentrale tenesteområde. Det er ubegripeleg.

Det er nærliggande å tenkje at prioriteringa rekkefølgja av investeringane er sett opp med tanke på at kommunen vil hamne i ROBEK. Då vert det fylkesmannen som styrer kommunen sine investeringar. Frå den kanten vil det vere vanskeleg å seie nei til eit hardt tiltrengt skulebygg, mens sjansane for å få løyve til bygging av fotballhall og Nordfjordbad er ørsmå. Då vert det om å gjere å skaffe seg «luksusen» fyrst, mens kommunen enno har eit skinn av handlefridom.

I budsjettframlegget er to av dei mest omstridde sparetiltaka tekne ut og skal diskuterast på nytt til våren. Det gjeld nedlegging av grendeskulane i Stavang og Steinhovden, og det kommunale kjøkkenet i Måløy. Ein kan håpe på at nærare utgreiing av matleveringa vil føre til eit anna resultat, men for skulane er nok løpet køyrt. På budsjettet er ingen midlar til drift av desse skulane i andre halvår 2021. Ein har berre kome på at det faktisk er visse prosedyrar som må følgjast ved skulenedlegging. Greier ein å gjennomføre desse før handsaming av revidert budsjett, ligg vegen open for avvikling hausten 2021.

Attraktivitet står sentralt, seier Morten Hagen til Fjordenes Tidende.

Det er vel ungdom og barnefamiliar vi fyrst og fremst vil trekkje til oss. Kven vil flytte til ein kommune der ein rett nok får tilgang til eit badeanlegg (mot nokså høg betaling), mens skulane går på sparebluss? Eller der omsorgssektoren strir med å yte forsvarlege tenester, og får problem med rekruttering på grunn av høg arbeidsbelastning?

Ungdommens kommunestyre i Kinn har uttalt seg om kommunedirektøren sitt budsjettframlegg. Det dei prioriterer er: reduksjon av talet på toppsjefar, avvikle store investeringar med tanke på framtidig renteauke, oppstart av Skram skole så snart som mogeleg, innsparing i drifta av brann og redning, avvikle nytt rådhus i Florø, meir kommunal satsing i reiselivet. (Vi tolkar «avvikle» i denne samanheng slik at tiltaka ikkje skal setjast i gang.) Det er lite samanfall mellom dette og fleirtalet sine prioriteringar. Om ein ikkje har respekt for mindretalet sine synspunkt, og avskriv desse som markeringsbehov, burde ein kanskje lytte til desse potensielle tilbakeflyttarane?