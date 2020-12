Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Sveinulf Vågene, som er frå Bremanger og er luta lei av vindturbinar:

Spelet om vindkraftverk på Bremangerlandet

SFE har med sine siste avisskriveri plassert saka om vindkraftverket på Bremangerlandet der den høyrer heime – som eit rått spel om pengar der andre verdiar blir sett til side.

Kommunen skal 17. desember vurdere om dei skal gje dispensasjon frå LNF område til vindkraftverk på Steinfjellet. Skulle kommunen finne på å gje dispensasjon er neste steg gravemaskiner og boreriggar som sprengjer og brøyter seg veg opp på toppen av Steinfjellet gjennom myr og fjell. Eit vakkert landskap som har vore kjent og kjært for mange vil bli øydelagt for alltid.

SFE skriv roseraudt i avisene om pengane kommunen skal få. Det er også tydeleg at dei håpar å splitte kommunen i saka. Dei teier med alle miljøproblema vindkraftverket vil føre med seg. SFE teier og med at dei nok ein gong har endra prosjektet og flytta vindturbinar utan å fortelje kommunen og folket om det.

Kva slag kultur er det dei dyrkar i SFE når dei trur dei kan drive på slik? Og kva slag folk trur SFE det er som bur i Bremanger? Trur SFE, og kompanjongane deira i BKK, at dei berre for nokre lusne kroner kan kjøpe seg løyve til å rasere fjellet vårt og teppelegge heile ytre Bremanger med støy og visuelt stress frå vindindustri?

SFE vil byggje eit industriområde som vil gje visuell dominans på mange mils avstand. Det vil stå der som eit levande stakittgjerde av gigantiske propellar på eitt av dei høgaste punkta midt i det fantastiske kystlandskapet i ytre Sunnfjord og Nordfjord.

Som vanleg like før eit vedtak om vindkraftverk skal opp i kommunestyret er lokalavisa full av varsel om kor gale det kjem til å gå om politikarane ikkje godkjenner vindkraftverket. Vi såg det same i Bremanger i 2011 då det var Terra saka som blei brukt til å presse fram eit ja. No er det folk i utkantane som skal lurast til å tru at vindkraftverket reddar dei frå skulenedlegging – men det er det berre barnetalet som gjer. Løysinga er difor å ta ein kveld med vin og vaflar med kona. SFE sine kalde «frieri» kan ein berre gløyme.

Økonomiske skremsel er standard prosedyre i «kokeboka» til vindbransjen når dei skal ha igjennom eit vindkraftverk. Vi har sett den i mange andre kommunar, i Nord Odal, i Bjerkreim og i Birkenes for å nemne nokon. Korleis dei får det til å klaffe med at skremsla kjem akkurat før saka skal opp kvar gang kan ein undre seg over. Men i Bremanger er det verd å merke seg at vi har ein rådmann som er svært oppteken av at det skal byggjast vindkraftverk på Steinfjellet.

Bremangerlandet er det einaste vindkraftverket i landet der eit klart nei frå NVE har blitt snudd til eit ja av OED. NVE sa fyrst nei i 2015 då det blei søkt om konsesjon. Dei sa også nei ein gong til då dei i Nasjonal Ramme sa at fjellet var ueigna til vindkraft. Diverre overstyrte vår konsesjonskåte statsråd Søviknes NVE sitt nei i 2017 og sa ja. Det ville vere temmeleg ironisk om lokalpolitikarane, etter alt vi veit om vindkraft i dag, sa ja til eit slikt prosjekt.

Eg vonar kommunepolitikarane våre er kloke og seier nei til dispensasjon. Men ein kan ikkje vere trygg med det presset som no er frå SFE og BKK. Difor er det viktig at alle som vil bevare Bremangerlandet som ein siste fristad utan vindindustri i kommunen no brukar det demokratiske systemet til å seie ifrå.