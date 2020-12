«Usant og uryddig frå Høgre og Trellevik»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Erling Sande, stortingskandidat for Senterpartiet.





Som regel er norsk politisk debatt ganske ryddig og sannferdig. Vi diskuterer det vi er usamde i og argumenterer for synet og prioriteringane dei ulike partia har. Og for all del - kritikk av andre sine prioriteringar er ein viktig del av debatten. Debatten om statsbudsjettet bør vere full av moglegheiter til å ha ein ærleg og ryddig debatt om prioriteringane til dei ulike partia.

Innlegget til Høgre og stortingsrepresentant Ove Trellevik denne veka er eit skuffande unntak. Ove Trellevik prøvar å gje eit inntrykk at Senterpartiet vil løyve mindre midlar til Stad kommune i sitt budsjettforslag enn Senterpartiet legg opp til - endå han veit at Senterpartiet framlegg til statbudsjett ville gje heile 7,5 millionar kroner meir til Stad kommune enn det Trellevik og Høgre har i sitt budsjett.

Eg vil oppfordre Trellevik og andre Høgrerepresentantar til å vere noko meir ærlege inn i valkampen. Det hadde vore ryddigare av Høgre å kritisere Senterpartiet sitt budsjett for ikkje å ha funne plass til dei same skattelettene til dei med dei høgste inntektene som det Høgre har stemt for. Vi har heller ikkje funne plass til dei meir enn 3 milliardar kronene i avgiftslette på m.a. snus og alkohol som Høgre, Venstre KrF og FrP forhandla seg fram til. Men Sp har prioritert å gje meir til eldreomsorg og skule i landet sine kommunar. Sp har prioritert annleis enn Høgre. At vi ikkje vil oppretthalde ordningar som skal føre til nye kommunesamanslåingar er ei ærleg sak for Høgre å mislike. Men Trællevik bør vere ryddig nok til å fortelje veljarane at dersom Sp sitt budsjettframlegg hadde vore vedteke hadde Stad kommune hatt 7,5 millionar, Kinn kommune 13,8 millionar og Bremanger kommune hadde hatt 7,7 millionar meir i 2021 til å sikre viktige velferdstilbod til innbyggarane sine. Avisoppslaga i det siste har vist at det kunne verkeleg kome til nytte i lokalsamfunna langs kysten vår. Men det framlegget har altså Høgre stemt ned.