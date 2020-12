Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Steven Crozier, fastlege og assisterende kommuneoverlege Frøya siden 1985 og kommunestyrerepresentant Frøya kommune 2019-2023:

Føre var-prinsippet i motsetning til makelighetsprinsippet

Kommunestyret i Bremanger skal i møte 17.12 stemme over om de vil gi Bremangerlandet Vindpark AS, eid av SFE Energi AS, dispensasjon fra LNF-område til å bygge 18 Vestas V136 vindturbiner på Steinfjellet.

Fra 1.1.2020 har kommunene ansvar for å håndtere støyforurensning. For to år siden trodde jeg ikke at lavfrekvent støy fra vindturbiner kunne være helseskadelig. Da det ble klart at det skulle settes opp 14 store Vestas V136 turbiner på Frøya, valgte jeg å sette meg inn i saksområdet. Økende størrelse på turbinene skaper kraftigere lavfrekvent støy som vi ikke hører, men allikevel sanser. Ca. en av fem av oss reagerer på den med dårligere nattesøvn opptil 10 km fra vindkraftanlegg, da lyden bærer langt. Dens rytmiske uavlatelige karakter er forskjellig fra tordenskrall, snøskred, jordskjelv, jetstrømmer og tungtrafikk som også danner kraftig infralyd.

Du kan selv teste hvordan du reagerer på den ved å rulle ned et bakvindu i bilen. Når du passerer 40-50 km/t dannes det infralyd ved grunnfrekvens rundt 12Hz og rundt 100 desibel med overtoner. Øker du farten til 70-80 km/t øker intensiteten til over 130 desibel lineær og overtonene er hørbare. Senk farten igjen til den hørbare blafringen forsvinner, og se hvor lenge du klarer å kjøre slik.

Jeg har anskaffet utstyr til å måle infrastøy og har registrert infralyd fra vindkraftverk på avstander opp til 50 km, men da under spesielle atmosfæriske forhold.

Infrastøyen fra turbinene på Steinfjellet vil bre seg vestover og nå de fleste boligene i Dalen og rundt Bremangerpollen. Den vil også bre seg nordover til Måløy.

Jeg forventer at ettersom kunnskapen om infrastøy øker i samfunnet så vil man etter hvert innføre regelverk som begrenser slike støybelastninger.

I forbindelse med et innlegg jeg skulle holde om støy fra vindkraftverk på et folkemøte på Igland i februar, tok jeg kontakt med min kollega kommuneoverlege og medisinsk-faglig ansvarlig i Kinn og Bremanger kommuner. Han var overhodet ikke interessert i å diskutere lavfrekvent støy fra vindkraftverk, ønsket meg en fin dag og la på.

Medisinsk faglig ansvarlig lege for folkehelsa i Bremanger kommune sitter også i styret til SFE Energi AS. Mitt spørsmål er om han har bedt om å få sin habilitet vurdert når det gjelder å uttale seg i HMS-saker vedrørende Bremangerlandet Vindkraft AS hvor SFE er eier?

Med ønske om et godt kommunestyremøte!