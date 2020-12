«Vi har noko heilt unikt som må takast vare på utan at det går på bekostning av natur og dyreliv. Lykke til med verdivalet i kommunestyret!»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Tore Røys Nesbakk, Bremanger.

Verdival i Bremanger

Torsdag står politikarane i Bremanger overfor fleire val som skal takast. Det har vore kjempemange harde kampar for å ta vare på sine nærområde, skular og tenestetilbod den siste tida, og eg synst mange politikarar viser at dei er villige til å jobbe hardt for å få til mest mogleg utan at det går utover tilbod som er viktige for den enkelte, uansett kva alder og helsetilstand ein er i.

Eg opplever stor optimisme og framtidstru i Bremanger. Det blir investert i fiskeriet, renovert fleire store bygg av næringslivet, unge folk renoverer og byggjer hus, og ikkje minst opplever ein at det endeleg blir satsa seriøst på naturbasert turisme, noko vi er heilt i landstoppen av når det gjeld å kunne levere naturbaserte opplevingar. Det blei stadfesta frå grunneigarar på Svarstad i sommar, ved vegen til Vetvika, at det aldri før hadde vore så mykje folk på tur som i år. Berre eine helga blei det talt over 70 bilar parkert langs vegen og på parkeringsplassar. Bloggarar, influencerar og andre medier er overbegeistra for det ein kan oppleve på Bremangerlandet, noko som igjen er med på å spre ordet om Bremanger som ein plass som verkeleg er verdt å besøke, noko som igjen er med på å stimulere næringslivet. Hornelen og Vetvika er på veg til å bli to nasjonale turistmål, og då kan ein ikkje bygge eit industriområde midt mellom desse to destinasjonane.

Eg hadde i år med meg ein kar frå Rena i Hedmark på hjortejakt på Bremangerlandet, og han kunne fortelje at det hadde vore ein av dei aller beste jaktopplevingane i livet hans, og at det var ein heilt unik og eineståande natur samt eit yrande dyreliv på øya. Dette blei også stadfesta av ein elgjeger frå austlandet som var innom i haust i hjortebrunsten. (Til og med enkelte senterpartipolitikarar blei ved fleire høve observert i brunsten i full iver etter å sjå storbukkane i Konsdalen). Vi har noko heilt unikt, som må takast vare på for framtida, og som også er noko som kan utviklast som ein større inntektskilde for grunneigarar i åra som kjem, utan at det går på bekostning av natur og det berekraftige dyrelivet her ute.

Tilbake til verdivala som skal takast. Det blir hevda at Bremanger kommune er heilt avhengig av inntektene som er lovde frå Bremangerlandet Vindpark AS. Om ein ser på realitetane, så er det at det har vore ei stor dreiing i folkeopinionen rundt vindkraft på land det siste året, mykje takka vere folkeopplysningsarbeid og fleire saker som er blitt avslørt i media. Dette har i sin tur igjen vore med på å vekke politikarane på Stortinget, og vi er no på veg til å få ei god tilrettelegging til vasskrafta igjen. Bremanger har no to ferdige vindkraftverk, allereie eitt meir enn dei fleste andre kommunar i landet. Dette i tillegg til å vere ein stor aktør innanfor vasskrafta.

SFE får god anledning til å utvikle og oppgradere vasskraftanlegga i Bremanger i åra som kjem, og difor meiner eg at det er unødvendig å skulle bygge ned endå meir urørt natur i kommunen. Økonomien i kommunen er i betring, og ein ser no klare teikn på at ein skal klare å komme over kneika i løpet av dei næraste åra som kjem, til og med komme seg ut av klørne til Fylkesmannen og kunne stå på eigne bein igjen. Eg vel å vere optimist!

Eg prøver å ta med ungane mine mest mogleg ut på tur for å lære dei å sette pris på det vi har rundt oss. Vi høyrer i større og større grad kor trua naturen er og kor viktig det er å ta vare på den, at tap av biologisk mangfald er ei like stor utfordring stor utfordring som sjølve klimakrisa, og då er ikkje løysinga å bygge industri på kvart eit fjell langs kysten. Det fins andre verdiar enn det som kan målast i kroner og ører, men dei er hardt prøva i møtet med kreftene som er ute etter å tene mest mogleg pengar på dei.

Ord frå ei kvinne (58) frå Bremanger: «Ein fjelltur er så mykje meir enn å springe opp og ned igjen. Det er roa, freden og stillheita der oppe som er det viktige. Ha noko fint å kvile augene på».

Lykke til med verdivalet på torsdag i kommunestyret!