«Vindmøllene må gjerne vere der når vi flyttar heim. For oss er det mykje viktigare at kommunen grip moglegheitene til å skape stabil økonomi»

Dette lesarinnlegget er skrive av Jørgen Nesje, Eirik Førde Rylandsholm, Ronja Strandberg, Tarjei Ryland Røys, med fleire.

Vindmøllene må gjerne vere der når vi flyttar heim

Dette lesarinnlegget er skrive av fleire ungdommar i og frå Bremanger kommune, og bodskapen vår er veldig enkel; Det visuelle aspektet med vindmøllene på Steinfjellet har ingen betydning for oss når vi i framtida skal vurdere å flytte heim. Det er andre aspekt som er mykje viktigare.

Når kommunestyret i Bremanger, torsdag 17.12, skal ta stilling om dei skal seie ja eller nei til vindmøller på Bremangerlandet, vil vi at dei skal tenke seg nøye om før dei eventuelt takkar nei. Tilflytting er ei viktig brikke for at ein skal oppretthalde skular, barnehagar og legekontor i bygdene våre, men kven ønsker å flytte heim til bygdene når det stadig vekk er stor usikkerheit rundt sentralisering og kommunen sin økonomi?



Som Magne Elde skreiv i sitt lesarinnlegg for eit par dagar sida, så er vi ein stor kommune som er dyr å drifte, og at dei potensielle inntektene som vindkraftanlegget kjem med er ein stor moglegheit for kommunen.

Ola Lingaas, konserndirektør i SFE produksjon, skrev også i ein artikkel i Fjordenes Tidende og Firdaposten 10.12 at dette er ein av kraftutbyggingane som vil gi størst inntekt til kommunen dei neste 25 åra. Tala har vi valt å ikkje ramse opp her, men tala lyg ikkje, skal vi tru SFE, noko vi oppriktig meiner vi burde gjere.

SFE har vore ein lojal aktør og bidragsytar til bygda i mange år, og det er synd å sjå på at vårt lokale energiselskap skal møte så mykje motstand og negativ kritikk når dei prøver å skape verdiar i bygda vår. Så kvifor skal vi seie nei til SFE og denne moglegheita? Det er nemleg ikkje sånn at alle er like mykje i mot vindmøller som dei som ytrar seg på Facebook.

Slik vi ser det, er den einaste drivkrafta til mostandarane for Bremangerlandet Vindpark, «visuell forureining», andre argument er berre støttehjul for dette motivet. Og mange av dei, har så sterke følelsar rundt dette, at heile vindmølledebatten har blitt propaganda og digital, useriøs krigføring.

For eit par dagar sidan skrev Jørund Nygård eit innlegg der han kalte tidlegare nemnte Ola Lingaas for julenisse. Dette er berre eit eksempel, og vi kan finne mange fleire. Poenget er at denne propagandaen har blitt så sterk, at mange av dei som i utgangspunktet var positive til Bremangerlandet Vindpark, ikkje tør å ytre seg lenger, i redsel for å bli hata i heimbygda si.

Sannheita er, at mange, spesielt unge, er positive til dette. Det er ikkje alle som synst at vindmøller er så forferdeleg stygt. Det vil som sagt bidra positivt til kommunen sin økonomi, men også er det med på å skape fornybar energi og ei meir berekraftig verd. Mange unge engasjerer seg i dei globale utfordringane vi har her på jorda. Overgangen til fornybare energikilder er sentral for å nå Paris-avtalen sine ambisjonar, og for mange unge, kan det vere både kjekt og givande å presentere sin eigen heimkommune som grøn.

Bodskapen er som sagt, at blir Bremangerlandet Vindpark realisert, vil ikkje det endre vårt synspunkt angåande heimflytting. For oss er det mykje viktigare at kommunen grip dei moglegheitene ein får til å skape stabil økonomi, slik at vi kan ha framtidstrygge skular, lokale aktivitetstilbod og utvikling i bygdene.

Vi håper kommunen tar dette i betraktning i møtet på torsdag.