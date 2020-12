«Hvor er alle lovnadene som kom før sammenslåingen? Alt skulle jo bli så mye bedre»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Magnar Aasebø, Deknepollen.

Hvor er alle lovnadene som kom før sammenslåingen?

Fellesnemnda som ble opprettet for sammenslåingen av Flora og Vågsøy kommune fikk bevilget 20 millioner kroner fra regjeringen til oppstart av nye Kinn kommune. Av de pengene ble 13 millioner brukt i 2019. Til hva?

Finnes det dokumentasjon på at disse pengene faktisk er brukt til å koordinere sammenslåingen, og ikke til andre ting?

Hvis pengene er brukt til andre formål er regnskapet til fellesnemnda feil. Da er det et underskudd på 13 millioner mer enn det som tallene viser. Er dette riktig?

I fellesnemndas regnskap er det flere poster som er betydelig overskredet, faktisk med mer enn 200 prosent, blant annet posten Reisekostnader. Hvor er kommunedirektøren sin budsjettdisiplin? Hva skal man med et budsjett om man velger å ikke forholde deg til det?

Så har vi dette med eiendomsskatt.

Etter kommunedirektøren sitt oppsett skal takstgrunnlaget per kvadratmeter nå økes dramatisk for nyere boliger, fra cirka 7.000 til vel 19.000 kroner per kvadratmeter. Stemmer dette? Det betyr i tilfelle mer enn en dobling av eiendomsskatten. De som betaler 7-8-000 kroner i dag må betale rundt 20.000 kroner i 2022.

I tillegg kommer en økning i vannavgiftene.

Det kommer til å bli en reaksjon fra innbyggerne i kommunen på disse voldsomme økningene.

Når flertallskameratene i Kinn forrige uke går ut i Fjordenes Tidende og sier at eiendomsskatten likevel ikke skal bli så høy, da spør jeg på hvilket grunnlag de kan si dette. For vi må jo ta utgangspunkt i dagens kroner og ører og ikke kommunedirektørens utkast. Boligeiere i Kinn får uansett en voldsom økning i elendomsskatt, men for å pynte på budskapet går flertallskameratene ut i avisene og sier at det ikke skal bli så galt. Sannheten er at det uansett blir en kraftig økning i eiendomsskatt i forhold til dagens nivå.

Hvor er alle lovnadene som kom før sammenslåingen? Alt skulle jo bli så fantastisk mye bedre.

I et møte i fellesnemnda på Raudeberg sa jeg til Edvard Iversen fra Venstre, varaordføreren i Flora og Rolf Bjarne Sund, som i dag er kommunalsjef i Kinn, at det i alle sammenslåinger, om det gjelder bedrifter eller kommuner, finnes fordeler og ulemper. Jeg utfordret dem alle om å nevne tre ting som er negative med kommunesammenslåingen, men jeg fikk ikke et eneste svar.

Jeg lurer også på om risikoen for renteøkning på de kommunale lånene er hensyntatt i budsjettet for neste år og årene fremover.

De betydelige investeringene som ligger i budsjettframlegget til flertallskameratene vil føre til at kommunens låneopptak vil være på cirka tre milliarder kroner. Det betyr at en renteøkning på 1 prosent alene utgjør 30 millioner i økte kostnader for kommunen hvert år. Det er store summer vi her snakker om.

På investeringssiden har jeg også et par andre saker som jeg sliter med å forstå.

Firdaposten gjennomførte nylig en spørreundersøkelse i Florø der et flertall på 74 prosent av de spurte svarte at de ikke ville ha den nye fotballhallen som er tatt med i flertallskoalisjonens budsjett. Bør ikke dette tas hensyn til?

Alle i Måløy vil selvfølgelig ha Nordfjordbadet. Men det koster faktisk like mye som den nye ungdomsskolen i Måløy. Det er helt uforståelig at et badeanlegg skal koste like mye som en ungdomsskole.

På sentrumstomta i Måløy er det ikke nok parkeringsareal til det tenkte badeanlegget. Der er ikke bussoppstillingsplass til å få fraktet elever frem og tilbake. Se bare på størrelsen på parkeringsplassen til badeanlegget i Fosnavåg.

Skal man ha et badeland i Vågsøy, så bør det ligge ved Måløy vidaregåande skule. Der er det allerede opparbeidede parkeringsplasser som kan benyttes. Om man vil strekke det lenger kan det også ligge på Almenningsfjellet. Begge disse alternativene vil bidra til en helt annen kostpris på badeanlegget.