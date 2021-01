«I Bremanger heiar vi på Kinn og etablering av batterifabrikk»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Einar Svarstad, Bremanger.

Kinn kommune er på offensiven og vil prøve å få batterifabrikken til Equinor/Panasonic/Hydro til å etablere seg i Florø. I Bremanger heiar vi på dykk og meinar at dette kan får enorm betydning for heimflytting og bulyst i heile regionen vår frå Askvoll i sør til Kalvåg/Bremanger/Svelgen og Måløy i nord.

Her kan ein i framtida, ved hjelp av hurtiggåande eletriske rutebåtar og gode vegsamband skaffe seg arbeidsfolk frå heile regionen. Dette vil få enorm betydning for busetjing og bulyst i kommunane på kysten i det gamle fylket vårt.

At enkelte i sosiale medium og ein avdanka oljegeolog frå Stavanger svartmalar det heile i Firdaposten er ikkje overraskande. Dei set dette opp mot vindkraftsatsinga i området, og vindkraft skal jo i følge dei ikkje bidra til å gi nye arbeidsplassar. Dette framstår meir som panikkangst og redsel for etablering av fleire vindkraftverk enn dei som allereie har konsesjon. Dette kan ein ikkje vørje om ein skal få til verdiskaping i vår region.

Dette er tvert i mot ei satsing som syner at politikarrane som i si tid gav løyve til konsesjonsøknadene i Bremanger og Florø gjorde alt rett. Dette kan ein no hauste verdiane av.

At Kinn kommune og industriområdet Grønenga er aktuelle for etablering av batterifabrikk er ikkje overraskande. Når ein ser kva Florø har fått til ved hjelp av bla. gründerane på Fjord Base, er vi ikkje i tvil om at ein her kan få til Batterifabrikk på Grønenga også.

Dette vil som sagt få enorm betydning for heile regionen vår,og eg går utifrå at ordføraren i Bremanger allereie har vore i kontakt med ordføraren i Kinn for å innleie samarbeid om denne enorme satsinga i vår region.