«Kinn må inn i kabalen over dei feilgrepa som må rettast opp frå kommune- og regionreforma»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Geir Oldeide i Kinn Raudt.

Vegen vidare – svar til Erling Wåge sin leiarartikkel fredag 22. januar.

Det er inndelingslova som styrer prosessane for samanslåing og oppdeling av kommunar. Den slår m.a. fast at

* det er Stortinget som avgjer dette, ikkje verken Statsforvaltar (Fylkesmann) eller kommunestyre

* kommunestyret har (normalt) initiativrett. Dette betyr at forslag/ønske om oppløysing skal komme frå kommunestyret.

* dersom oppdeling/oppløysing gjeld meir enn 25 prosent av innbyggartalet i ei kommune kan det normalt ikkje brukast grensejustering som metode. Det betyr at det er lite realisme i hos dei som hevdar at vi t.d. kan grensejustere rest-Vågsøy ut av Kinn. Det er normal deling som er metoden ein må rekne med.

Betyr dette, slik einskilde synest å tru, at saka då er låst og urokkeleg fram til vi eventuelt får fleirtal for oppløysing i Kinn kommunestyre? Etter vårt syn er det ikkje slik. Stortinget suverent. Dei må ikkje ha noko ønske frå kommunestyret. Dersom eit fleirtal på Stortinget meiner at denne konstruksjonen ikkje er tenleg, aldri burde blitt til, så kan sjølvsagt Stortinget gjere noko med det. Dette er viktig å forstå. At sjølv om det sit eit fleirtal i Kinn kommunestyre og krampaktig hevdar at dette er både robust, kraftfullt, framoverlent og innovativt så kan Stortinget kome til ein annan og meir fornuftig konklusjon.

Vegen vidare

Og det er dette som er den farbare vegen. Å arbeide opp mot dei sentrale ledda i dei politiske partia slik at dei skal forstå og anerkjenne:

Kinn kommune er eigentleg ei tvangssamanslåing gjort i mot folket i Vågsøy sin vilje Kinn kommune kan aldri bli ei effektiv og berekraftig kommune.

I dette bildet er det ei ny meiningsmåling kjem inn. Den er viktig for å finne ut kva folkemeininga er om å dele opp att kommunen. Og for å finne ut om befolkninga sitt syn på Kinn har endra seg frå den undersøkinga som vart gjort i forkant. Det seier seg sjølv at dersom det no t.d. skulle syne seg at det no er fleirtal for ei reversering både i Flora og Vågsøy, at kommunestyret er på kollisjon med folket, slik det var i Vågsøy, så vil det ha stor betydning for mange avgjerdstakarar. Og det vil heilt sikkert også påverke dei (fleste) folkevalde i Kinn. Skulle det syne seg at det er andre vegen, at folk er blitt meir positive til Kinn i løpet av dette første året, så må jo det også få konsekvensar for arbeidet vidare.

Og så er det viktig å ha med prinsippet om at ingen storebror skal køyre over veslebror. Flora dominerer i kommunestyret (24 mot 15) og formannskapet (7 mot 4). Og Flora si befolkning er dobbelt så stor som Vågsøy. Dersom vågsøyværingane vil ut av Kinn så blir det gale av florøværingane å halde dei der.

Difor tenkjer vi i Raudt at strategien må vere å dokumentere for dei sentrale partiledda, spesielt på raud/grøn side, at Kinn må inn i kabalen over dei feilgrepa som må rettast opp frå kommune- og regionreforma. Vi veit alle at denne diskusjonen går og vil gå fram mot Stortingsvalet og etter. Til no har det vore snakka mest om fylke som må reverserast. Men no kjem også spørsmålet om kommunar meir fram. Partia skriv sine program i desse dagar og førebur sine landsmøte til våren. Då er det viktig at vi får dette spørsmålet inn i desse prosessane.

Og kva så...

OK. Sett at vi kjem dit hen. Sett at Stortinget tek styringa og lyttar til (ei eventuell) klar folkemeining som vil ha gjenoppretta Flora og Vågsøy. Korleis går vegen då vidare? Vårt svar er at det må folket i hhv Flora og Vågsøy svare på. Etter skikkelege og grundige utgreiingar og prosessar. Og dei må vere betre enn sist. Raudt sitt utgangspunkt er at Vågsøy og Flora i lag med svært mange andre små og mellomstore kommunar vil greie seg godt åleine. Men vi er opne for andre løysingar. Det viktige er at vi vil lytte til kva folket i den gjenoppretta Vågsøy og Flora kommune vil. Den haldninga har vi i Raudt hatt heile vegen.

Så vil dette sjølvsagt koste. Akkurat som det har kosta skjorta å opprette Kinn så vil det koste mykje å reversere. Det ansvaret kan ikkje leggast på motstandarane av Kinn. Det moralske ansvaret for alle dei (bortkasta) pengane ligg på dei politikarane i Vågsøy som valde å køyre over folket og stemme for ei samanslåing som aldri skulle vore gjort. Men det praktiske ansvaret ligg på Stortinget. Akkurat som Stortinget stilte til rådvelde pengar til å slå saman Vågsøy og Flora, så vil dei sjølvsagt også måtte finansiere eit vedtak om gjenoppretting av desse.

For å summere opp: Jobbe overfor dei sentrale partiledda, via fylkesledda, for å dokumentere at Kinn må delast opp att. Dette spørsmålet må bli ein del av forhandlingane mellom dei nye samarbeidspartia som skal styre etter valet til hausten.

Så er det ikkje sikkert vi vinn fram i første omgang. Det kan vere at vi må ta tida til hjelp. Hugs at når Hornindal ville ut av Stryn kommune igjen så tok det 11 år før dei lukkast. Neste store sjanse blir då kommunevalet i 2023.

Det er jasida som har styrt Kinn dette første året og som framleis styrer. Dei har fleirtal og makt til å bestemme kor og korleis utviklinga skal skje. Så langt meiner vi det er motstandarane som har fått rett i sine analysar og spådomar om korleis det ville gå. Vi er veldig spente på kva innbyggarane i Kinn meiner.