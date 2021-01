«Kloden ødelegges – Kinn kommune melder seg på»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Elling Bortne.

Klimahysteriet når stadig nye høyder. Vi har fått symbolpolitikk som vil forby olje- og vedfyring. Samtidig skal bensin- og dieseldrevne biler forbys i enkelte bystrøk, og alt av kjente fremkomstmidler skal nå elektrifiseres, koste hva det koste vil. EU har også for få dager siden godkjent larver som folkemat – larver er vanligvis brukt som agn når folk skal fiske ørret. At det er oljen som har gitt oss den rikdom som landets befolkning nyter godt av, hver eneste dag, synes å være glemt.

Politikere og media løper i flokk. Det stilles ingen kritiske spørsmål, og jeg undrer meg stadig vekk om hvorfor slik nødvendig debatt er totalt fraværende. Partiene på stortinget – spesielt småpartiene (MDG og Venstre), har svært luftige ideer om vår klimatiske fremtid. Venstre skal som kjent ifølge eget utsagt redde verden (Fj.T.6/9-2019). Kritiske røster slipper vanligvis ikke til i slike debatter.

En avisredaktør sier det slik; «Klimaskeptiker(e) slipper ikke til i min avis» (at hans avis kanskje er blant dem som mottar millioner i statsstøtte for å speile alle meninger i samfunnet, har tydeligvis ingen betydning).

I min søken etter svar fra ansvarlige myndigheter på saker som opptar meg (spørsmål avsendt sommeren 2020) har klima- og miljøminister Rotevatn, til tross for purring, ikke svart. Hans øredøvende taushet er lite betryggende.

Som et lite apropos til vårt lille land sitt beskjedne utslipp i forhold til verden elles, så kan Kina relatert til Parisavtalen øke sine utslipp med 450 %, og Kina slipper allerede ut like mye Co2 som EU og USA til sammen. Asia, Afrika og Latin-Amerika har frikort til å slippe ut så mye de vil, og India – som er en stor stålprodusent, kan øke sine utslipp opp til 445 % frem til 2030. (kilde: avdekt.no).

I Telemarksavisen av 20/1-21 finner jeg en artikkel som i beste fall også får plass øverst på klimahysteriets alter med tittel: «Vil avle fram ny type kuer som fiser mindre». Temaet er visst nok aktualisert i forbindelse med klimameldingen som nylig ble lagt frem av regjeringen, skriver samme avis. Ja, hva gjør man ikke for å redde verden? Den største klimasynderen på jorden er mennesket. Et hvert menneske forurenser i kraft av sin tilstedeværelse på jorden – vi blir ca. 250.000 nye individ hvert eneste døgn. Dette er element som ingen nevner, og jeg er i grunn litt spent på om det i sin tid kan bli aktuelt å avle frem nye mennesketyper som i utgangspunktet også fiser mindre. Kua sitt bidrag hva utslipp angår, er i den store sammenheng for et musepiss å regne.

Men så til det som fikk meg til å ta «pennen» fatt. Kinn kommune kaster seg nå inn i kampen om å få en ny batterifabrikk i sydlig del av kommunen – dette står det å lese om i Fj.T. den 19/1-21. I samme avis fabuleres det om større båter og selvsagt større fart – elektrifisert sådan (et lite sitat fra Honningsvågrevyen rinner meg i hug «hvorfor du ikke reiste i går som har så jævla travelt»).

I en tidligere artikkel belyste jeg hva som skal til av ressurser og mineraler for å elektrifisere bilparken bare i Storbritannia - ca. 0,9 prosent av verdens befolkning. For de av våre politikere som tror på evig vekst til evig tid muligens ikke har fått det med seg gjentar jeg dette skremmende faktum om hva elektrifisering av bare Storbritannia vil medføre av ressursbruk:

207.000 tonn kobolt (dette utgjør to ganger verdens produksjon). 264.000 tonn litiumkarbonat (utgjør tre fjerdedeler av verdens produksjon). 7.200 tonn neodym og dysprosium, metaller av typen lantanoider (utgjør hele verdens produksjon), og 2,3 millioner tonn kobber (utgjør minst halvparten av verdens produksjon). Bare en slik operasjon som her er nevnt vil være svært ødeleggende for moder jord.

I sin artikkel «Røyndomen trengjer seg på» (Dag og Tid 18/9-20) skriver Jon Hustad: «EU har vedteke å verta klimanøytral. Men kvar skal vi finne minnerala vi treng for å få til det? Skal vi alle kjøyra elektrisk, til dømes, må batteriproduksjonen i verda auka 500 gonger».

Slikt er det faktisk perspektiv i – kanskje er det på tide at den gemene hop av klimahysterikere stiller seg same spørsmål – kvar finn vi minnerala vi treng? Dette kan vel dem som ukritisk omfavner det grønne skiftet, og som nå skal bygge nye batterifabrikker, svare på. Skal slik ødeleggende utvikling fortsette blir fremtiden stusselig for våre etterkommere.

Hovedårsaken til all denne klimarelaterte elendighetsbeskrivelse som hver eneste dag blir oss til del skyldes i all hovedsak overbefolkning og ressursbruk/levemåte (Kilde; FN sin rapport fra mai 2020). At vi som bor og lever i den rike del av verden skal endre vesentlig på vårt levesett ser jeg på som nærmest utenkelig – at kloden for lengst er overbefolket (og verre blir det) skal ikke snakkes om.

«Planeten skriker etter sin overlevelse» sa USA sin nyinnsatte president. Artikkelforfatteren er naturligvis enig i dette utsagnet.