«Å yte tilskot til ein privat barnehage vil føre til store konsekvensar for det kommunale tilbodet på Stadlandet»

Dette innlegget er skrive av Vigdis Heimdal Reksnes, lokallagsleiar og Mirjam Bruvoll, hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet Stad.

Utdanningsforbundet Stad er sjølvsagt for at kommunen skal ha eit fullverdig og godt barnehagetilbod, men vi meiner det er ei utfordring når nyopprettinga skapar overkapasitet og ei auke i kostnadane for kommunen. Vi meiner det er feil å byggje ned ein godt fungerande barnehage, som igjen fører til at kommunalt tilsette står i fare for å miste jobben sin.

I 2020 kunne Leikvang barnehage ta i bruk ei heilt ny avdeling. Ei god utvikling i barnetal og aukande behov for barnehageplass, gjorde at Selje kommune sette av 10 millionar til ei utviding av Leikvang barnehage. I dag er barnehagen godt rusta til å ta i mot dei barna som vert fødde i krinsen. Barnehagen ligg både sentralt og nær naturen. Den ligg godt plassert for dei som bur på Stadlandet.

Barnehagen har arbeidd hardt med å bygge eit stabilt og godt kvalifisert pedagogisk personale. Vi er fornøgde med det målretta arbeidet som har vore gjort for å auke talet på barnehagelærarar. Ein har bygd opp eit godt fagmiljø og denne kompetansen er det viktig å ta vare på.

Dei folkevalde i Stad kommune skal ta stilling til om dei ynskjer å yte tilskot til ein ny privat barnehage i eit område med allereie god barnehagedekning. Slike tilskot vert utbetalt frå kommunen sitt budsjett og må difor prioriterast framfor andre naudsynte oppgåver i kommunen.

Budsjetthausten var vanskeleg. Administrasjonen arbeidde hardt med å synleggjere dei økonomiske utfordringane ein står i. Stad kommune driv for dyrt i forhold til inntektene ein har og må ta ned drifta ute i einingane. I oppvekstsektoren står dei tilsette allereie i prosessar med nedbemanning og omorganisering.

Ein har god barnehagedekning på Stadlandet. Alle som ynskjer plass får det i dag. I tillegg har Leikvang barnehage areal og kapasitet til å ta i mot fleire barn om det skal bli behov for det. Eit supplement på 18 barnehageplassar i Ervik vil difor ikkje dekke eit behov i kommunen, men vere eit alternativt pedagogisk tilbod. Å yte tilskot til ein privat barnehage vil føre til store konsekvensar for det kommunale tilbodet på Stadlandet. Skal dette vere økonomisk berekraftig må ein ta ned ressursane ein brukar i den kommunale barnehagen, noko som kan føre til at ein må avvikle heile avdelingar i Leikvang barnehage. Ei avvikling av avdelingar i Leikvang vil føre til at barn kan måtte byte barnehage og at tilsette må omplasserast eller seiast opp.

Politikarane har vedteke at Stad kommune skal vere ein utviklande og attraktiv arbeidsplass der vi har trygge arbeidsforhold. Vi har som mål å skape større og sterkare fagmiljø som gir betre grunnlag for rekruttering og kompetanseutvikling. Utdanningsforbundet ønskjer ikkje å splitte opp eit allereie godt etablert barnehagetilbod på Stadlandet. Vi meiner det er feil veg å gå ved å gjere fagmiljøa mindre og reversere den gode rekrutteringsjobben ein har gjort dei siste åra.

Vi oppmodar dei folkevalde om å sjå heile tilbodet til barn og unge i Stad under eitt i ein krevjande økonomisk situasjon.