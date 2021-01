«Til vanlig er lokaldemokratiet en fanesak for Rødt, men ikke nå»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Doris Christensen, Kinn Ap, og er et svar på innlegget til Geir Oldeide i Kinn Rødt.

Målet er altså nå at de sentrale politikere i alle parti skal forstå og anerkjenne at Vågsøy ble tvangssammenslått – som vi ikke ble uansett hvor mye uenighet motstanderne finner, og så skal de samme sentrale politikerne overbevises om at vi aldri kan bli en effektiv og bærekraftig kommune. Det er vel naturlig at ettersom Oldeide ønsker seg plass på tinget, så blir innsatsen rettet mot sentrale strøk. Begrunnelsen finner Oldeide i inndelingslova og at vi her nord i Kinn utgjør mer enn 25 % av innbyggerne. Betydelig innsats legges ned for å få Stortinget til å endre kommunestrukturen igjen.

Motstanden er fortsatt tydelig, men la oss minne hverandre på fakta etter valget i 2019: I Måløy og omegn stemte flere på «ja-partia» AP, H og V, enn på «nei-partia» Raudt og Senterpartiet. Så når Oldeide fortsatt snakker om den såkalte tvangssammenslåinga, så er det altså beslutningen i Vågsøy kommunestyre, som tross uenighet om det, ble vedtatt på demokratisk vis. Til vanlig er lokaldemokratiet en fanesak for Raudt, men ikke nå. Det passer ikke her. Flertallet i dagens kommunestyre forholder seg til Kinn og ser fremover.

Når det gjelder andre punktet: hva legger du i «effektiv og bærekraftig»? FN-sine mål for bærekraft ligger til grunn for målene som er satt for de ulike områdene av kommunens drift og satsinger. Er det noe Raudt mener peker i feil retning i forhold til bærekraftsmål som for eksempel god folkehelse eller helsetjenester, gode skoler og barnehager, infrastruktur som vann, avløp, vei, vedlikehold eller andre ting? Planavdelingen hører vi i hvert fall næringslivet beskriver som effektive og positive.

Dersom det i «effektiv og bærekraftig» ligger at avstanden er stor mellom Måløy og Florø, så mangler det innhold. Det er en del reising blant de ansatte, er det det du mener gjør kommunen ineffektiv og lite bærekraftig? Vi kan vel trøste Oldeide med at det lite reising på andre enn noen få i ledelse og administrasjon. Lærere, helsepersonell og driftspersonell er på jobb der de er på jobb. Enten her eller der.

Svaret til redaktøren er en generell nedsnakking av kommunen og substans er ikke å finne. Innlegget understreker at Raudt ikke har en alternativ plan og sånn sett så får redaktøren i Fjordenes Tidende svar.

For å eksemplifisere paradoksene så kan det nevnes at Oldeide ønsker å være kystens talsmann. Overskriften 3.12.20 i Fjordenes Tidende var …«kjempe for kysten, reversere Kinn og stoppe vindkraftutbygging». Jeg googlet noen ord og saker som bør få treff for en politiker med interesse for oss på kysten her nord: vekst, vegsatsing, helse, skole, kraft, Stad skipstunnel, fiskeri. Det som kommer opp viser Raudt-politikerens kjerne; protest eller ingenting. Det er ikke lett å være et protestparti og samtidig påvirke positivt. Hva vil Raudt mer enn å ikke ville?