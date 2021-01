«Innbyggarane vil løyse opp Kinn»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Daniel Henriksson i Raudt Kinn:

Firdaposten si ”meiningsmåling” om Kinn er sprengstoff. Sjøl om vi, som redaktøren seier, skal ta dette ” med store klyper salt”, så gir den eit svært tydlig signal. Fleirtalet av folket ønsker reversering av Kinn. Hvis vi har tolka dei oppgitte talla riktig så er det no samla sett 50,4% av innbyggarane i Kinn som vil ha kommunen oppløyst igjen. Motstanden har heile tida vore veldig stor i Vågsøy og no er den etter alt å dømme vokst. Men også i Flora har det auka markant og det er no rundt 50% for oppløysing. Bildet har endra seg totalt. Det er også oppsiktsvekkande at under 9% av Flora si befolkning synes å vere fornøgd med Kinn slik det er i dag.

Det er gledelig å sjå det store engasjementet ved at så mange har svart i denne avrøystinga. Det tyder på at dette er viktig for folk. Dei som til stadighet skryt av at dei vil ”utvikle Kinn i stedet for å avvikle Kinn” bør stikke fingeren i jorda og begynne å lytte til folk.

Det blir veldig spennande å sjå om disse talla blir bekrefta og kvalitetssikra i den profesjonelle spørreundersøkelsen som Ja til reversering har tatt initiativ til.