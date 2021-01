«Senterpartiet sin Norxit draum ville vore ei katastrofe for norsk fisk og havbruksnæring»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Ove Trellevik, Stortingsrepresentant (H) og styremedlem Høyres Bedriftskanal, og stortingskandidat Olve Grotle:

Storbritannia har alltid vore eit viktig land og ein god alliert partnar for Noreg: Handel, reiseliv og utdanning. Vi kan med handa på hjarta ønskje dei lukke til med Brexit. Det betyr ikkje at ein Brexit-avtale vil vere betre for Noreg enn EØS-avtalen. EØS-motstandarane her heime med Senterpartiet i spissen har likevel fått vatn på mølla.

Senterpartiet sin motstand mot EU blir meir og meir synleg. Dei vil seie opp EØS-avtalen. Eller rettare sagt, no vil dei først forhandle med EU om ny handelsavtale, før dei seier opp EØS-avtalen. For det første er det utopi å tru at EU vil bruke ein einaste kallori på å forhandle ny avtale med Noreg så lenge vi har EØS-avtalen. Storbritannia og EU har brukt årevis med forhandlingar, regjeringskriser med polarisering og splitting mellom folk for å kome fram til ei midlertidig løysing, der dei sjølv ikkje kjenner alle konsekvensane av avtalen enno. Byråkratiet hos britane veks: 270 millionar nye tolldeklarasjonar og opphavsdokument må fyllast ut. Handelsorganisasjonar ventar fall i britisk BNP. At Senterpartiet ønskjer seg ein tilsvarande handelsavtale er urovekkande.

Britane sin avtale inneber tollfridom for handelsvarer, også for landbruksvarer. Laksen vår til EU vil kunne stå i timevis ved Svinesund i toll-kø fordi veterinæravtalen med EU fell bort. Sjå berre til britisk fiskeeksport no. Skremselspropaganda, seier truleg Sp. Uansett, spørsmålet vi må stille oss er – kva tener Noreg best?



Då må vi sjå til kva for handelsavtalar EU har med andre land, for å sjå kva som er realistisk. Den viktigaste skilnaden for havbruksnæringa er at vi gjennom EØS-avtalen har slutta oss til EU sitt veterinærsystem, samt at EØS-avtalen gir tilgang til viktig arbeidskraft. Denne typen regulering gjer oss til fullverdig medlem i den indre marknad. Det gjev oss moglegheit for å delta i vedtaksprosessane på ekspertnivå, men ikkje vedtaksnivå. Ingen av handelsavtalane andre land har, inkluderer tilslutning til veterinærsystemet og tilgang på arbeidskraft. Det betyr i praksis at fisken må veterinær-sjekkast ved grensepasseringane, noko britiske fiskeeksportørar no opplev og riv seg i håret over. Norske eksportørar er avhengige av veterinæravtalen.

Kontroll og sjekk på grensene kostar pengar. Samla sett kunne transportkostnadane bli over 500 millionar kroner høgare. Oppseiing av EØS-avtalen ville også innebere at norske transportørar mistar marknadstilgang basert på fellesskapslisensane i EØS-avtalen. Den gjensidige godkjenninga av kompetansekrav og sjøførarbevis i buss- og lastebilnæringa, ville også opphøyra. Alt i alt konkluderer forskarar med at det er økonomisk meir å tene på å behalde EØS enn å inngå ein handelsavtale. Det er berre dei som er EU-medlem som får endå gunstigare vilkår.

Ein av framtida sine viktigaste eksportnæringar vil få nye og kostbare handelshindringar med ein gammaldags handelsavtale. I tillegg til år med usikkerheit om framtida sine rammevilkår. Ikkje alle ser ut til å sjå det: «EU har rett og slett ingen interesse av å forsinke eller fordyre den fisken deira innbyggjarar og deira fiskeindustri er avhengig av», skriv Nei til EUs Arne Byrkjeflot i ei analyse, datert 16. november.

Sidan den gong har britane sin Brexit-avtale kome på bordet. Fisken, som blir importert frå eit utanforland, vil bli forseinka og fordyra. Jimmy Buchan, direktør for Scottish Seafood Association, klagar til FishFocus 31. desember 2020 over komande tollbyråkrati og papirmølle – og ber om statlege subsidier. Alternativet til EØS-avtalen ser altså òg ut til å vere meir byråkrati, høgare kostnader og meir statlege subsidier.

Fiskeri og havbruksnæringa er ein av dei viktigaste næringane vi har, og sikrar aktivitet, investeringslyst og busetnad langs kysten vår. For tida er det heldigvis stor optimisme i desse næringane, noko Firdaposten si nylege omtale av ei stor satsing i Gunhildvågen i Florø er eit godt døme på. EØS-avtalen er avgjerande for framtida til desse næringane, ikkje minst at optimismen og investeringane kan halde fram. Vi kan vi ikkje sette alt dette i spel ved å så tvil om EØS-avtalen.