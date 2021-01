Les Aage sitt dikt om pandemien

Meninger

Dette diktet er skrive av Aage Kvendseth:

Pandemien - kom i vår tid

Eg prøver det beste eg kan - å halde ut!

Å henge med i alt det som dei dagleg seier

Stadig nytt om smitte og nye smitteveier

Dei formanar oss, både Høie og dei frå FHI

Og stadige nye alvorsord må Erna oss si.

Alt frå starten av denne varsla pandemien

Låg vi attende med heile virusstrategien

Vi skulle sjølvsagt vore langt betre budde

Stoda i dag, kven var det som dette trudde?

Med virus som blomstrar og muterer i fleng

Somme vert sjuke og hamnar i seng.

Nokre eldre er som sette inn i koronafengsel

Døyr, eller kjem ikkje ut av sitt pålagde stengsel

For mange av oss ligg vaksinenåla enno i det fjerne

Til våren kjem ho nok - vert no hamra inn vår hjerne

Eg prøver å forstå det så godt det går an – og halde ut!

Vi eldre sit berre inne og ventar på nytt om vaksina

Glor på mobil og tv og stirrar inn i datamaskina

Mange eldre tør knapt gå ut for si koronastengde dør

Anten vi bur i vest, i nord eller i austlandssør

Hopp, sprett og tjo og hei lovde dosar krympar seg

Forventa dosar er no ikkje på sin lova leveringsveg.

Og eg kjenner meg mest drukna av informasjon

Så mange tusen ord i kvar ein tv-mikrofon

Alt skal alltid liksom gå som planlagt og normalt

Ingen tek ansvar for alt det som har gått galt

Eg prøver å forstå det så det går an - og halde ut!

Munnbind meg her og munnbind meg der

Antibacing på fingre og hender og tær

Snart vert det vel portforbod, forbode å hente posten

Pass deg for fugleinfluensa om du matar trosten

Eg prøver å forstå det så godt det går an – og halde ut!

Trøsta mi er at vi lever i ei verd i tida vår

Der legevitskapen heldigvis i samfunnet rår

Men takk til dykk alle der ute i første rekke

Viruset må vi saman greie å knekke

Pandemien – er vår tid sin raude varselklut!

Vil vi forstå kvifor – må vi i alle fall halde ut!

Det er alvor – to millionar er døde av Covid-19

Mange millionar slit no med koronasmitten

Alt vi har visst om helse - må vi tenke heilt på nytt

Og om økonomien – som har fått ein bremsedytt

Uroa vi kjenner av å verte fanga av ein fæl sjukdom

Tek frå oss fokus – nesten ein trugande dødsdom.

Det er første gong på lenge her hos oss rike

At ein epedemi likestiller oss og gjer oss like

Med dei fattige som enno søv under sine nett

Kvar ei natt for å unngå sjukdom og helseretrett

No er «Global helse» jamstilt med helsa i nord

Rike og fattige stiller likt – på pandemien si jord.

Foreldra våre gløymde ikkje andre verdskrig

For oss vil ein pandemi forme våre livs sin stig

Alle menneske i verda må få vaksina i sin kropp

Ingen er heilt trygge – før landa når ein vaksinetopp!

Enda viktigare er det difor no enn det var før

At vi deler meir med dei fattige som bur i Sør!

Livet vil ikkje bli heilt det same på lenge

Vi menneske ha fått oss ein lærepenge.

Så klart vi alle saman skal greie å halde ut!

Det hjelper å filosofere...og å ta seg ein kaffisup.