Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Rolf Losnegård.

La ei folkerøysting avgjere fylkessamanslåinga

Frustrasjon, politikarforakt og likesæle er det mange i Sogn og Fjordane føler, no når fylkessamanslåinga vart gjennomførd utan at folk i fylket vart høyrde, men tvert imot vart overkøyrde i ein høgst tvilsam avgjerdsprosess, der vi ikkje vart spurde korkje gjennom val eller folkerøysting. Og kva med ei aldri så lita utgreiing av det kompliserte spørsmålet som ei fylkessamanslåing representerer? Vi veit berre det ei meiningsmåling fortel – at eit stort fleirtal er imot samanslåinga, men at dei ikkje trur den vil bli reversert. Dette er etter mi meining eit faresignal og ein situasjon som fort kan få sine følgjer ved at mange ikkje gidd å ta del i folkestyret korkje lokalt, nasjonalt eller på fylkesnivå:

Det er ingen vits i å ta del likevel, dei bryr seg ikkje om kva vi meiner uansett!

Slike haldningar er farlege for demokratiet, det treng vi berre å sjå ut i verda for å forstå, og det er politikarane sjølve som har rydda grunnen for dei. No er tida komen for å leite etter grep som kan takast for å rette opp att den uretten folk i fylket vart utsett for ved at vi vart overkøyrde i samanslåingsprosessen. Som kan hindre at denne uretten blir eit sår som øydelegg for samlivet med Hordaland enten det skal vere ekteskap eller naboskap. Eg meiner at folkerøysting er eit slikt grep, kanskje det einaste moglege:

Ei folkerøysting som får status som avgjerande.

Det er berre Stortinget som kan gje avgjerande makt til ei folkerøysting. Eit nyvalt, og annleis samansett Storting, kan bestemme at folkerøystinga i Finnmark blir bestemmande, at det same evt. kan skje i Viken, og at ei folkerøysting i Hordaland og Sogn og Fjordane separat kan gje folk i fylka makt til å bestemme om samanslåinga skal halde fram eller ikkje.

Utenkjeleg?

Vel, vi hadde jo – utan samanlikning elles – ei folkerøysting om EU, der Stortinget gav den bestemmande makta frå seg til folkerøystinga. Og vi har hatt ei rekkje lokale folkerøystingar om kommunesamanslåingar. Nokre har hatt status som avgjerande, andre har blitt overkøyrde.

Politisk utenkjeleg?

Det finst jo nok av grunnar til å ta oppatt spørsmålet om fylkessamanslåing. Ein haug med brotne løfte frå regjeringa om maktoverføring osb burde vere grunnar nok. Men vil det kunne samle eit fleirtal på Stortinget til å ta dette rettferdsgrepet?

Arbeiderpartiet og deler av Senterpartiet ber eit særleg ansvar for denne demokratiske uretten som særleg gjekk ut over Sogn og Fjordane, den minste parten, og difor den parten med størst behov for demokratisk «vern». Eg meiner difor at særleg Ap og Sp då også må føle eit ekstra ansvar for å ta dei politiske grepa som må til for å gjere denne uretten god igjen. Slik at folk i Sogn og Fjordane og Hordaland, enten fleirtalet blir det eine eller det andre, kan gå vidare side om side og føle at dei har fått vore med på ein demokratisk prosess verdig eit folkestyre.

La ei folkerøysting bli avgjerande for fylkessamanslåinga!