Meninger

Dette lesarinnlegget er skrevet av Hans Petter Gilleshammer i Fagforbundet Post Vestland.

«Nei til fritt skuleval i vidaregåande skule»



I slutten av november sende Kunnskapsminister Guri Melby (V) ut ei pressemelding der det står følgjande:

«Regjeringen ønsker at elever skal ha større mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal begynne på enn det mange har i dag»

«Det betyr at fylkeskommuner ikke lenger kan ha inntak etter et nærskoleprinsipp»

Bakgrunnen for saka er at regjeringa sende ut to modellar for fritt skuleval på høyring i fjor haust. Det kom inn mange protestar og innspel på høyringa. Med utgangspunkt i «fritt skoleval» skal det nå lagast ein ny modell. Det er Utdanningsdirektoratet som har fått i oppdrag å utarbeide modellen i tett dialog med KS og fylkeskommunane.

Fagforbundet Post reagerer på omgrepet "fritt skoleval". Det einaste som i praksis vil kunne velge fritt, er elevane med best karakterar. Dei med middels karakterar vil ha eit avgrensa val, mens dei med dei lågaste karakterane må ta til takke med det dei får. Når dette skal praktiserast i stor skala, enten det gjeld eit stort elevgrunnlag på lite geografisk område (Bergen) eller i store geografiske område med færre elever, får det uansett negative konsekvensar for nokre.

Når det foreslås tiltak som ytterlegare reindyrkar prinsippa om karakterbaserte opptak i store område, kan dette forsterke uheldige effektar av kjønnsforskjellar og sosiale forskjellar i skuleprestasjonar. I tillegg til å forsterke de sosiale forskjellane i utdanningssystemet, vil meir segregerte skular kunne svekke skulen som tillitskapande fellesarena, og auke karakterpress i ein grunnskule der alt for mange barn strevar med eit for høgt stressnivå. Utviklinga i samfunnet og arbeidslivet tilseier behov for å gå i motsett retning. Samfunnet trenger trygge, sjølvstendige, og kritiske individ som er i stand til å lære, samarbeide, tilpasse seg og fungere sosialt.

Fylkestinget i Vestland gjorde i juni 2020 vedtak om å innføre nærskuleprinsippet ved framtidige opptak av elever til den videregående skulen. Det er innført 8 inntaksregionar i Vestland. Fylkestinget gjorde vedtak om at modellen skal bygge på følgande prinsipp:

Alle elevar skal ha rett til å gå på ein skule nær der dei bur

Alle elevar skal og havrett til å søke seg til andre skular i Vestland dersom dei ynskjer det

Inntaket skal ikkje vere reint karakterbasert

Ingen elevar skal, ufrivillig, ha urimeleg lang reiseveg

Fagforbundet Post er fornøgd med det vedtatte nærskoleprinsippet i Vestland, og stiller seg undrande til at regjeringa nå legger fram et forslag i strid med dette, samtidig som regionreforma nettopp har tråd i kraft. En av reformas viktigaste intensjonar var nettopp å styrke det regionale sjølvstyret. Med dette vedtaket vil regjeringa innskrenke fylkas sjølvstyre, og mulighet til å utvikle opptaksordningar tilpassa sin region. I de tidlegare fylka på Vestlandet var større regional handlingsfridom ein viktig føresetnad for samanslåinga.

Fagforbundet Post er også bekymra for at forslaget vil bidra til ytterlegare press i retning av sentralisering av det vidaregåande skuletilbodet. I Vestland er det alt store forskjellar i nedre poenggrense på de ulike skulane, særleg i Bergensregionen. På bakgrunn av inntakspoenga ser vi at det i Bergen sentrum er blitt A og B skular. Dette fører i neste omgang til at fylkeskommunen må dimensjonere opp tilbodet i Bergen, som igjen fører til at distrikts skular «taper» elever og kan stå i fare for å bli lagt ned.

Det finst eksempel på at «fritt skuleval» med karakterbasert opptak, fører til at elever med svake karakterar må reise langt frå heimstaden for å gå på vidaregåande skule. Det kan medføre at unge elever må flytte på hybel, og får lang reiseveg for å besøke foreldre og heimen. Dette er uheldig for ein sårbar elevgruppe i ung alder. Det er også eksempel på at heile skuleklasser har søkt seg over til Bergen eller regionssenteret, frå distrikta. Dette har ført til at Vg2 tilbodet ved de råka skulane blir nedlagt.

Fagforbundet Post vil understreke kor viktig det er med ein god vidaregåande opplæring for alle. Gjennomføring av vidaregåande opplæring har avgjerande betydning for seinare sysselsetting og inkludering i arbeidsmarknaden. Vi har oppfatta at regjeringa er opptatt av å auke gjennomføring og avgrense fråfallet. Men dette forslaget er meir drevet av ideologi enn kunnskap, og vil bidra til det motsette av regjeringas målsetting. Resultat kan bli ein svekka og ein forvitra vidaregåande opplæring. Vidare vil forslaget også minske det regionale sjølvstyret og moglegheitene til å dimensjonere opplæringstilbodet mot arbeidslivets behov.