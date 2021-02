«Vi såg ikkje tydeleg nok at konsekvensane av budsjettvedtaket var at nattevaktordninga skulle reduserast frå kvilande nattevakt til heimevakt»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av leiar Aage Kvendseth i Bremanger eldreråd:

Klokkartunet – mat- og nattevaktsaka



Bremanger eldreråd har samrøystes råda kommunestyret til å la bebuarane på Klokkartunet på Davik få ha eige kjøkken.

Vi i eldrerådet såg ikkje tydeleg nok at konsekvensane av budsjettvedtaket var at nattevaktordninga ved Klokkartunet skulle reduserast frå kvilande nattevakt til heimevakt. Det var vi sikkert ikkje aleine om. Då dette vart kjent for bebuarane, uttrykte dei straks uro og at dei ikkje ville kjenne seg trygge om natta lenger.

Eg som leiar har registrert sterke reaksjonar på denne innsparinga som råkar mange av dei eldste på sørsida i kommunen. Reaksjonane har kome frå pårørande, verjer, frå folk flest og m.a. frå Sanitetslaget. Bebuarane har sjølve skrive brev til kommunen i høve matsaka som kom opp i dagen før saka om reduksjon i nattevaktordninga. Endringane er fatta i budsjettvedtaket av eit fleirtal i kommunestyret.

Slik vi forstår den nye ordninga er det no ei heimevakt som skal rykke ut til tryggleiksalarmane både på Klokkartunet og til private heimar. Avstanden og responstida vert difor større enn i dag når noko skjer på nattetid.

Det kan lett gå prestisje i slike saker, men sjølv har eg eit håp om at det politiske fleirtalet vil kome til å ta sakene opp att, då avgjerda ikkje er til det beste for eldre innbyggjarar i denne delen av kommunen.