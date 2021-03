«Erna Solberg, du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ådne Reidar Nes Kleppe, tidlegare nestleiar for AUF-studenter i Trondheim og lektorstudent ved NTNU.

Forleden dag såg eg ein dokumentar om den andre verdskrigen, der det mellom anna vart vist korleis Holocaust vart planlagt og gjennomført av nazistane. Ei av dei mest grusame hendingane i verdshistoria, der ei regjeringsmakt hadde som ambisjon å fjerne ei folkegruppe ifrå jorda, i deira «endelege løysing». I dokumentaren eg såg, sa forteljarstemma; «Ein kan lure på om utryddinga av jødane i Tyskland hadde fått halde fram i fred, om ikkje Nazistane byrja å invadere andre land». For min del ga dette meg frysningar, og eg fekk med ein gong assosiasjonar til det som skjer i vår eiga samtid.

I lengre tid har vi i Noreg hatt kunnskap om kva som går føre seg i Kina; der muslimske Uighurar vert sende til interneringsleirar i den kinesiske Xinjiang-regionen. Både BBC og CNN har rapportert om tortur, valdtekt og mishandling i desse leirane. Uighurane er ei folkegruppe med eige språk og kultur, som skilljer seg ut frå majoriteten i Kina, både etnisk og kulturelt. NRK har tidlegare skrive om korleis leka dokument viste korleis Kina gjennomførte og plana massearrestasjonar av Uighurar i Xinjiang-provinsen, der grunnlaget for handlinga var at dei skulle verte for «tankevirus», eller «religiøs ekstremisme».

Den norske regjeringa kan ikkje halde fram med å vere passive til det som skjer i Kina. Erna Solberg, som er Noreg sitt ansikt utad, må finne styrke til å stå opp mot og konfrontere dei kinesiske styresmaktene i denne saka. Kan vi sjå attende på denne saka om nokre tiår, og med godt samvit berre tenkje: «eg lurer på kva som eigentleg skjedde med Uighurane i Kina?» Arnulf Øverland skreiv i 1937; «Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv». Lat ikkje dette skje igjen, slik altfor mange gjorde under Holocaust. Verda er kome lengre no, vi kan vere med å stanse dette om vi verkeleg vil, kjære Erna.

Om vi ser på FN si verdserklæring for menneskerettar, står det følgjande i artikkel 2, 3, 4, 5 og 9:

- Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

- Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

- Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

- Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

- Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning

Dette er rettar som er sjølvsagde for oss, og som burde vere det for alle. Den kinesiske regjeringa må haldast ansvarleg for handlingane sine mot Uighurane, og det er no opp til verdssamfunnet å følgje opp lovnadane som er gjevne til verda gjennom menneskerettskonvensjonen. Erna, det hjelper ikkje med fine ord og ytringar om at Noreg «har gitt Kina beskjed om kva vi tenkjer om saka», no er Noreg ein del av det mektige sikkerheitsrådet; så ty til handling; redd dei muslimske Uighurane i Xianjiang-regionen! Lat det ikkje bli eit nytt Holocaust!