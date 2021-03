Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Olve Grotle, stortingskandidat for Høgre i Sogn og Fjordane.

Vi må styrke gründerverksemdene våre!

Eg har i lang tid hatt godt kontakt med mange nystarta gründerverksemder i Sogn og Fjordane, og kjenner godt til at ein av hovud-utfordringane deira er greie å rekruttere dyktige medarbeidarar. Dette er det mulig å gjere noko med. Ei gunstig ordning for å kunne bli eigarar i desse verksemdene er ein del av svaret på utfordringane.

Det er stor kamp om talent i Norge og internasjonalt, og tilgang på rett kompetanse til rett tid er avgjerande for at oppstarts- og vekstselskap skal kunne overleve og vekse. Ei ulempe for desse verksemdene er at dei ikkje kan konkurrere med det etablerte arbeids- og næringslivet på lønn, godtgjersle og det å ha ein sikker jobb. Og det blir ikkje lettare for gründerbedrifter i distrikta, når dei i tillegg skal få folk frå dei store byane til å flytte hit.

Ein måte å greie å rekruttere nye medarbeidarar på er å kunne tilby desse eigarskap i bedrifta. Ja, rett og slett la dei få vere med på selskapet sin framtidige suksess, som medeigarar. Ein slik sjanse vil kanskje nettopp vere det som skal til for at ein torer gå frå ein sikker og godt lønna jobb (i ein storby) til ein lågare betalt jobb i eit nystarta, men spennande gründerselskap (i distrikta).

Ei ordning som i dag bli nytta her er såkalla opsjonsordningar for tilsette, dvs at desse får rett (opsjon) til å kjøpe aksjar i selskapet til ein gitt pris. Den tilsette kan då berre vente å sjå korleis det går med selskapet, og så på ein seinare tidspunkt kjøpe aksjane. Dette gjer at nye medarbeidarar – utan risiko for å tape eigne pengar – kan få ta del i selskapet si verdiauke. Men skal dette fungere, må òg det skattemessige vere gunstig. Det er ikkje heilt tilfelle i dag. Dette er det fleire grunnar til, mellom anna må medarbeidaren skatte frå det tidspunktet ho kjøper aksjen, og at det blir skatta som personinntekt.

Det er derfor nødvendig å få ei betre opsjonsskatteordning, og eg kan her peike tre ting: Langt fleire oppstarts- og vekstselskap må kunne bruke opsjonsprogram for å tiltrekke seg kompetente medarbeidarar, opsjonsvinstar må skattleggast som kapitalinntekt, og skattlegginga skal først skje når medarbeidaren sel aksjane sine.

I førre veke møte eg INTIN AS, som er eit oppstarts- og vekstselskap som heldt til på Peak Sunnfjord. Dagleg leiar Hugo Mølmesdal fortalte då underteikna og NRK om dei utfordringane selskapet har med å greie å rekruttere nye medarbeidarar, særleg innan programmering. Selskapet – som har god driv, vekst og suksess – var då klare på at ei god opsjonsskatteordning kan vere eit viktig verktøy for å trekke til seg nye, attraktive medarbeidarar. Ikkje minst vil dette vere nyttig skal ein greie å få folk til å flytte til Sogn og Fjordane. Ja, kanskje vil det vere det siste argumentet ein frå Oslo og Bergen treng for å flytte til Sogndal, Eid, Måløy, Florø eller ein av dei andre tettstadene, byane eller bygdene vi har.

Verdien av og behovet for ei god opsjonsskatteordning er òg grunnen til at eg har engasjert meg i saka, og har spelt dette inn til programkomiteen i Høgre. Målet er at partiet mitt skal arbeide endå meir for at nye, spennande oppstartsbedrifter skal vekse og lykkast, og ikkje minst at selskapa våre skal få endå eit godt argument for å trekke til seg folk frå dei store byane.