Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Sidsel Kongsvik, Kinn Sp.

Kom dette som ei bombe Arlene?

Ja, på mange av innbyggjarane våre gjorde det nok det. Men for oss som folkevalde burde dette ikkje kome som ei overrasking. Vi var kjende med kva skattetakstnivået var i tidlegare Flora kontra tidlegare Vågsøy, vi visste at eigedomsskatten måtte harmoniserast, og vi visste til om med kva kvadratmeterpris ein skulle legge til grunn.

Høyres gruppeleder om eiendomsskatten – Pust med magen. Gå inn og sjekk takstgrunnlaget, og klag om du mener det er feil – Hvis boligeiere eller bedrifter mener at de har fått beregnet en eiendomsskatt på feil grunnlag, så er det veldig viktig at de klager, sier gruppeleder Arlene Vågene i Kinn Høyre.

Og når Vågøy kommune opererte med ein kvadratmeterpris på 7.700,- pr m2 for ein einebustad, og Flora kommune med kr 15.000- pr m2, medan ny kvadratmeterpris for Kinn kommune vart 19.000,- kr, så seier det seg sjølv at dette ville slå alvorleg ut for tidlegare Vågsøy. Det burde du, Arlene, kunne klare å rekne deg fram til. Og i hvert fall ein av fleire av dine partikollegaer som jobbar i det private næringsliv, og har høge posisjonar der.

Verdivurderingen økte fra 3,47 millioner til 12,74 millioner – Her driver vi forretning på knivseggen, og så får vi dette på toppen Asgeir Solheim driver næring i Deknepollen ved Måløy. Sammen med Nils Myklebust, som også eier næringseiendom, reagerer han sterkt på fakturaene på eiendomsskatt de nylig har mottatt fra Kinn kommune.

Vidare var Høgre med på å vedta eit budsjett som la opp til ei vesentleg auke i eigedomsskatten. Så ikkje kom her og ver overraska, Arlene. Du kan med god grunn ha vondt i magen. Det er vi mange som har. Forskjellen er at medlemar av Senterpartiet, og andre parti, har hatt det lenge. Fordi dette visste vi. Og vi har advart mot det, lenge før samanslåinga. Og vi trudde ærleg talt at politikararar som er med på å vedta budsjettet også var klar over dette.

Så seier du at dette ikkje har noko med Kinn kommune å gjere. Klart det har det. Dette er ein direkte konsekvens av kommunesamanslåinga. Eigedomane må takserast etter ti år står det i Lov om eigendomsskatt. I 2018 var det gått ti år sidan sist taksering i Vågsøy. I Vågsøy kommune hadde dei såkalt kontorjustering, der grunnlaget vart heva med 10 prosent. Altså var det ikkje naudsynt for Vågsøy å foreta ei ny taksering no. Hadde det ikkje vore for at Vågsøy kommune opphøyrte å eksistere f.o.m 01.01.20, og vi no må harmonisere vårt skattenivå med tidlegare Flora. I nye Kinn kommune.

Men Senterpartiet er open for å vere med og diskutere størrelse på kvadratmeterpris og soneinndeling med Høgre. Det er berre å ta kontakt.