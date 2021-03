«Alle er meir enn det du ser, og vi kan alle møte veggen. No er det det på tide med løft for psykisk helse!»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Torbjørn Vereide og Marie-Helene Hollevik Brandsdal, 1. og 2. kandidat til stortinget for Arbeidarpartiet.

No trengst det eit løft for psykisk helse

I koronatida er vi fleire som har fått kjenne på kroppen kor mykje isolasjonen og avstanden påverkar oss. Dei fleste har sakna ein klem, fleire har kjent seg einsame, og for nokre av oss har det nesten gått på helsa laus.

Det må vi ta på alvor. Ikkje minst av hensyn til våre barn og ungdommar. Så til H med tabuet. No er det på tide med eit løft til psykisk helse!

Dette er fakta om psykisk helse:

· FHIs undersøking frå november og desember viser at fleire slit med einsemd og psykiske plagar. Unge og aleinebuande slit mest.

· Ein av fire er ikkje fornøgd med livet. Endringane dei ser i sine undersøkingar ser ut til å følgje endringane i smitteverntiltaka.

· Hjelpetelefonane rekk ikkje over alle dei innkomne samtalane frå menneskjer i djup krise.

Ei utfordring er at pengane ikkje kjem fram. Seinast denne veka skreiv over 200 tilsette i helsetenesta under eit opprop om at dei framleis ikkje har sett konkrete resultat av regjeringa sine tilskot og koronamidlar mange områder i landet. Det hjelp ikkje å seie at dei tilsette berre skal springe fortare og hjelpe fleire. Her trengs det fleire ressursar.

For Arbeidarpartiet sin del er vi glad for at vi fekk gjennomslag i den siste krisepakka for ei styrking av lågterskeltilbod over heile landet. No får vi ei auke på 400 millionar kroner til hjelpetelefonar, psykisk helsevern. Her blir eit løft for barne og ungdomspsykiatrien heilt avgjerande. Den psykiske helsa er faktisk like viktig som den fysiske helsa.

Gjennomslaget fekk vi i krisepakka, men noko mindre enn ei permanent løyving er ikkje akseptabelt. Dei auka behova innanfor psykisk helse forsvinn ikkje av seg sjølv når den siste vaksinesprøyta er sett. Det er ufatteleg viktig at fagmiljøa og tilboda ute i kommunane får dei langsiktige ressursane som trengst for å gjere jobben sin. Kortsiktige prosjektmidlar og ostehøvelkutt har det vore meir enn nok av med dagens regjering.

No må vi få auka kapasiteten for dei som treng hjelp, og vi må gjere det mogleg å hjelpe utan at det alltid må stillast diagnose. Det er ingen tvil om at det viktigaste arbeidet ligg i førebygginga, enten det er på skule, fritid eller jobb. Men når det først skjer noko, så er det avgjerande at folk får hjelp når dei treng det.

Alle er meir enn det du ser, og vi kan alle møte veggen. Så til H med tabua! No tykkjer vi det det på tide med løft for psykisk helse. Kva meiner du?