Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Arlene Vågene (H) og er eit svar til Sidsel Kongsvik (Sp).

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt er noko både den noværende og føregående posisjon i Kinn har med i sine budsjett. Hadde det vore opp til Høgre aleine hadde det ikkje vært eigedomsskatt i Kinn i det heile tatt, og i alle dei periodane vi har vore i posisjon har vi sørga for å halde nivået på den så lavt som mogleg.

Det gjeld også for det budsjettet som vart vedtatt i desember 2020, der Høyre fekk redusert eigedomsskatten i forhold til det som lå i kommunedirektøren sitt opprinnelege forslag til budsjett. Men nivået på eigedomsskatten som er sendt ut nå er omtrent 20 millioner høgare enn det vi har vedtatt i budsjettet vårt, og det både overrasker og bekymrer meg. Når det så raskt kjem fram mange både private og næringsdrivande som åpenbart har fått krav på eigedomsskatt som er altfor høgt er noko heilt feil. Det må vi finne ut av og ordne opp i.

Senterpartiet har vore med og vedtatt måten denne takseringa er gjort på. Senterpartiet er tydelegvis ikkje like overraska over tallene som no kjem fram som vi i Høgre er. Men dei er positive til denne måten å taksere eigedommane i kommunen vår på. Er dette måten å skape ein attraktiv kommune med ein sunn kommuneøkonomi? Høgre meiner at denne runden med taksering viser at vi bør sjå på metodane vi bruker. Å bruke likningsverdi på vurderingane av privatboligar er kanskje ei løysing.

Det er viktig at eigedomsskatten vert rekna på rett grunnlag. Det må være ein sammenheng mellom markedsverdi og ein takstverdi som eigedomsskatten reknast utifrå.

Både i Vågsøy og Flora har Høgre jobba for å ha eit meir ansvarleg nivå på drifta av kommunen. Det er viktig å bruke pengene vi forvalter på ein best mulig måte slik at vi leverer gode tjenester til det beste for alle oss som bur i Kinn.

Når Høgre har hatt ordfører i Flora eller Vågsøy har vi hatt kontroll på utgiftene OG holdt eiendomsskatten nede. Dette vil vi og halde fram å arbeide for i Kinn.