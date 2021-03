«Eventuell tvil om eiendommens verdi skal komme eier til gode når man krever inn eiendomsskatt»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Jon-Aage Bjørnsholt, takstingeniør og daglig leder i Nordfjord Takst & Consulting AS.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som reguleres av Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven). Det er kommunene som avgjør om det skal utskrives skatt, hvilken skattesats som skal legges til grunn innenfor gitte rammer, hvordan takstene skal fastsettes og hvordan skatten skal innkreves.

Verdsettelsen ved eiendomskattetaksering i kommunal regi foregår i all hovedsak med bakgrunn i sjablongbaserte retningslinjer, dette fordi det forenkler takseringsarbeidet sammenlignet med å gjøre en konkret og individuell taksering av hver enkelt eiendom.

Man må likevel ta hensyn til lokale forskjeller, ulike forhold og man bør være noe varsom, eventuell tvil skal komme eier til gode.

Verdsettelsen på boliger bør treffe markedsverdi så godt det lar seg gjøre. Videre har myndighetene bestemt at det skal gjøres et bunnfradrag på 30% på bolig og fritidseiendommer.

På næringseiendommer er det eiendommen som objekt som skal verdsettes, grunnen og bygningsmassen. Her bør man også strebe etter å treffe korrekt objektiv markedsverdi for et korrekt skattegrunnlag.

Eiendomsskatteloven sier at skatten skal ligge mellom 1 og 7 promille av skattegrunnlaget. Fra 2020 ble den maksimale promillesatsen satt ned fra 7 til 5 promille på bolig og fritidseiendommer. I 2021 settes den maksimale promillesatsen ned fra 5 til 4 promille.

På generelt grunnlag vil jeg si at verdsettelsesmetodene som gjennomføres for å danne skattegrunnlaget har potensielle svakheter. Sjablongtakseringer vil sjeldent treffe riktig, avvikene kan bli store ved bruk av feil faktorer. Utvendige besiktigelser gir ikke alltid korrekt bilde av eiendommenes standard. Tidsbruken på hver eiendom er minimal, og man klarer ikke å fange opp alle faktorer som må hensyntas ved verdsettelse av fast eiendom. Man ser verken på sammenlignbare omsetninger eller aller viktigst, tilstanden på eiendommene.

Ser man på omsatte boligeiendommer de siste 12 måneder for tidligere Vågsøy kommune, ser vi at det er oppnådd en gjennomsnittlig salgspris på 12.345 kroner pr kvadratmeter p-rom på de totalt 40 solgte eneboligene innenfor denne perioden. I gamle Flora kommune er gjennomsnittlig oppnådd kvadratmeterpris på de 69 solgte boligene de siste 12 måneder 21.003 kroner pr kvadratmeter p-rom. Når kommunen da legger til grunn gjennomsnittsverdier på 19.000 kroner per kvadratmeter bruksareal på eneboliger, selv med sonefaktorene hensyntatt, vil det naturligvis bli en del feil verdier, særlig da i tidligere Vågsøy.

Når det gjelder næringseiendommer, vil blant annet innholdet i de ulike leiekontrakter, leienivå, type bygning, etterspørsel og avkastningskrav ha en vesentlig betydning for eiendommens faktiske verdi. Her er det store forskjeller på ulike eiendommer.

Verdsettelse av næringseiendommer er altså veldig komplekst, og det er mange forhold man må ta hensyn til.

Svært kort fortalt kan næringseiendom verdsettes med utgangspunkt i eiendommens leieinntekter eller potensielle leieinntekter, videre trekkes det fra eierkostnader for å komme frem til et netto inntektsoverskudd. Man bruker så et avkastningskrav for å komme frem til en såkalt kapitalisert verdi.

Eiendomsskatt på næringseiendommer stort sett å betrakte som en direkte eierkostnad. Som lokal takstingeniør i dette markedet har vi sett en skatteøkning på en rekke næringseiendommer på 3 og 4 ganger fjorårets nivå. Settes eiendomsverdien i skattetakseringen feil vil skattene bli feil, noe som i stor grad vil igjen påvirke eiendommenes markedsverdi i neste ledd.

Metoden som brukes til eiendomskattetaksering både for bolig og næring er altså litt for lettvint, og avvikene kan dessverre være betydelige, slik vi har sett tilfeller av i ulike medier de siste dagene.

Kanskje dagens praksis og metodikk bør legges om? Hva om eierne selv fikk ansvaret for å dokumentere eiendommens verdi, kanskje med økonomisk støtte fra kommune eller stat? De aller fleste eiendommer verdsettes uansett en eller flere ganger innenfor en femårs periode. Bruk av lokale sertifiserte takstingeniører med god kjennskap til eiendomsmarkedet vil gi et korrekt skattegrunnlag.