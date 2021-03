«Sjøen er vårt friområde. Kan vi håpe det snart er nok opne sjøanlegg i vårt område?»

Meninger

Fiskeri og oppdrett gjev gode og verdifulle arbeidsplassar både direkte og gjennom varelevering.

No også litt direkte til kommunene for etablering av nye oppdrettsanlegg.

Norskekysten er verdas beste kystlinje for etablering av oppdrett. Det ser vi no også sterkt negative konsekvensar av, gjennom at fleire fjordsystem har ei overetablering av anlegg. Spreiing av lakselus, men også øydelagde oppvekstområde for fisk og krepsdyr som konsekvens.

Det vi no vert presentert i form av raude område på kartet, gjev sterk uro. Vi har så mange anlegg og mykje oppdrett frå før.

Eit anlegg med konsesjon på over 4 tusen tonn, tilsvarar vekta av folka i ein by på 60-70 tusen.

Kva skjer med avfallet? Er det fordi vi ikkje ser gjørmehavet at vi godtar det? Kva med medisinrestar og kjemikalierestar? Vi kan ikkje eksperimentere med tolegrensa til våre fjordarmar og.

Vi bur i eit område med yrande liv i strandsona og ut mot djupta. Det var alltid betre før, men det går framleis an å få både fisk og hummar. Vi kan koke krabbe på berga, vi kan padle eller sige rundt i båt og nyte ein solblank sommarkveld.

Vi seier ikkje at eit anlegg til øydelegg alt, men nye anlegg vert lagde midt i parken vår . Det stel ein del av arealet vårt. Det vert ferre plassar ein kan ha krabbeteiner eller franskegarn. Gode plassar å prøve pelken forsvinn. Det hadde vel ikkje vorte særleg godt motteke med ein og annan viktig fabrikk i Nordmarka eller i byparkar rundt om.

Det er gode grunnar for politikarane og forvaltninga å gå varsamt fram med bandlegging av nye areal og auke av konsesjonar. Ei samla oppdrettsnæring var i harnisk over eit statleg utval som foreslo grunnrenteskatt for næringa. Altså å betale ein skatt for å få tildelt lukrativ del av felleskapet si eige. I d g er det olje og gassutvinning samt vasskraft av noko storleik som betalar slik skatt.

Men, som vi veit: Folk med pengar hadde også denne gongen råd til å reise til Oslo for å fortelje kor det ville gå ut over arbeidsplassar å skattlegge akkurat deira pengar. Så, enn så lenge: inga ekstra skattlegging av oppdrett.

Eit hjartesukk til slutt: Kan vi håpe det snart er nok opne sjøanlegg i vårt område, og at felleskapet (gjerne kommunen) får behalde litt av gigantoverskotet på det som er?