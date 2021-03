Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Sunniva Oldeide, Måløy.

Mensen i mars

Det er kvinnedag igjen, og underteikna skal prøve seg på nokre velvalte ord. For å seie det først som sist; det er betre å vere kvinne i Norge enn i store delar av verda. Men det er dessverre, framleis betre å vere mann.

Eit tankeeksperiment før vi går vidare: Dersom ein mann, av typen toppleiar med millionlønn, visste at han den siste veka kvar månad ville sove dårleg, ha konsentrasjonsproblem, miste all sjølvtillit og truleg gå inn i djup depresjon, ville han då tilrettelagt livet og jobben etter det?

Mensen, ja. Ikkje så vanleg overskrift i avisa gitt. Men sjøl om «alle» damer har mensen, skal det helst ikkje snakkast om – og framfor alt ikkje akkurat når det står på. I alle fall ikkje på djupare nivå enn eit diskré «eg har vondt i magen, har du ein Ibux»?

20-30 prosent kvinner er så plaga at dei tilfredstiller diagnosen PMS med blant anna smerter, depressive plager, angst og kviser. Opptil 8 prosent av kvinner opplev alvorlig PMS, kalla PMDD. For desse kvinnene er kvardagen vesentleg redusert ei veke kvar einaste månad. Nokre av symptoma er insomnia, angst, depresjon, konsentrasjonsproblem, sinne og paranoia. Ein del kvinner blir faktisk suicidale kvar einaste syklus, og lever dermed i livsfare på jamleg basis. I tillegg kjem kramper, kvalme, hjartebank, svimmelheit og så vidare. Dette går kvinner igjennom igjen og igjen. Og ingen snakkar om det.

Nokre damer besøker helsevesenet med sine syklusplager. Rådet er ofte hormonell prevensjon. FHI anbefalar eksempelvis p-pillen Yasmin mot PMS-plager. Kva seier så Yasmin om sine bivirkningar? At opptil 10 prosent opplever depresjon, og kan få sjølvmordstankar. Ingen av damene eg har snakka med blei advart om dette då legen skreiv ut p-pillar, ikkje en gong dei som hadde historie med depresjonsplager.

Eg kjenner kvinner som:

- Har gitt seg sjølv taleforbod i møte på jobben siste dagane før mensen, i redsel for å seie noko dei angrar på

- Går inn i depresjon kvar einaste månad, og fleire gonger har vurdert å ta sitt eige liv

- Er overbevist om at dei ikkje maktar jobben, og vurderer å slutte, på månadleg basis

Kjære damer, alle de som ikkje kan stole på at de vaknar med samme psyke og kropp som du la deg med. Som eine veka har superkrefter, legg store planar, og har sjølvtillit på topp – for så å gå i grus ti dagar seinare. Igjen og igjen. Dokke e superhelta! Det er ein kamp for mange å prestere på same nivå gjennom heile syklusen. Men det er foreløpig lite forståing å hente om du ikkje gjer det.

Premenstruelt syndrom, eventuelt Premenstrual Dysphoric Disorder, for dei verst ramma– er ikkje noko vi finn opp. Ei heller er det noke som først og fremst går ut over gifte menn. Dette er ei høgst reell belastning som ikkje vert tatt på alvor. Verken av helsevesen eller samfunn – knapt av oss kvinner sjølve.

Tilbake til tankeeksperimentet. Eg er heilt sikker på, at om det var menn som hadde det slik, så hadde verda sett annleis ut. Forskning, helsetilbod, tilrettelegging hadde vore på eit heilt anna nivå. Dessverre er kvinnehelse framleis nedprioritert. Vi må nok stille krava og gjere jobben sjøl – som i så mange andre kvinnekampar. Kvifor er det utenkeleg å legge vanskelege møte, eksamenar og andre prestasjonar etter syklus?

Vi er mensande menneske. Vi må slutte å skamme oss. Vi må ta det på alvor. Ta plass. Og GI plass til oss sjøl, og til kroppane våre, som på død og liv absolutt skal vere i konstant endring.

Gratulerer med dagen, alle kvinner!

Helsing frå premenstruell kvinne, som synst det er veldig uvant å skulle seie det høgt.