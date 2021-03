Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ingunn Kandal, leiar for Raudt Sogn og Fjordane:

Seks timars arbeidsdag – eit viktig kvinnekrav!

Eit massemøte i New York 8. mars 1908 om kvinners stemmerett, var starten. Sidan den gong har det, den 8. mars, vore mange ulike arrangement verda over for å setje fokus på kvinner sin situasjon og kvinner sine rettar.

Her i landet var det den nye kvinnerørsla som 8. mars 1972 tok opp att tradisjonen med å markere kvinnedagen med demonstrasjonstog, og i 2014 var det rekordoppslutning då regjeringa la fram planar om å innføre reservasjonsrett for legar i abortspørsmålet.

I dagens situasjon, med covid-19, er det ikkje aktuelt med massemønstring og store demonstrasjonstog. Men ein kan likevel bruke 8. mars til å fremje viktige kvinnekrav, som til dømes eit pilotprosjekt om seks timars normalarbeidsdag. Dette har vore eit viktig krav frå kvinnerørsla heilt sidan 80-talet, fordi mange kvinner i typiske slitar-yrke ikkje klarer å stå lenge nok i full jobb til å få ein anstendig pensjon, og mange blir uføretrygda før dei når pensjonsalder.

Jeanette Syversen (Raudt) vil no ta dette opp i ein interpellasjon Vestland fylkesting. Der ber ho fylkesadministrasjonen, i samarbeid med fagforeiningar og verneteneste, greie ut kostnadar og potensielle innsparingar med sekstimarsdag for reinhaldarane på ein utvald skule innan 2023. Vi trur kortare arbeidsdag vil gje mindre slitasje på arbeidstakarane og gjere livet lettare for mange. Det kan også gje redusert sjukefråvær.

Dette kan følgjast opp med liknande forslag i kommunane. Kven tek oppfordringa?

På 80-talet sto Ap-kvinnene saman med oss i kravet om sekstimarsdagen. Håpar dei framleis er med oss.