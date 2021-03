Meninger

Dette innlegget er skrive av Johan Sigdestad, Davik.

I media er det no syting for pengar i Bremanger. Dette er ikkje fyrste gongen, og truleg vert det heller ikkje den siste. Og som vanleg er det dei svakaste som skal lide av di dei «styrande» manglar dei evner dei burde ha.

Tidlegare vart det bygt «helsehus» i Davik. Dette måtte leggjast ned for å «spare» pengar. Påstanden var at det var billegare å sende 100 pasientar i drosje til Svelgen enn at lækjaren (ein person) kom til Davik. God reknekunst. Vi fekk aldri høyre i rekneskapen, eller seinare, om gevinsten.

So fekk vi Terrasaka. Kven fann opp det? På førehand fekk både ordførar og rådmann lønsauke av di dei hadde so stort ansvar (straffansvar)?

Nei, no i desse tider fossar det inn i landet milliardar kvar dag, men likevel er det jammer. Korleis kunne vi leve/overleve i dei dagar. Jau, av di vi hadde dugande folk i styringa.

Der er eit gamalt ordtak som seier at det er enkelt å skjære breie stykkje av andre sine ryggar. Ville det ikkje vere ein tanke om dei med feitaste løner å slå av litt på den? Dei ville sikkert ikkje svelte i hel for det.

Sjå til ekspresidenten i U.S.A. Han sa frå seg presidentløna då han vart president. Er det nokon i vårt land som gjer slikt? I våre auge har det «over there» alltid vore noko imponerande. Kanskje vi kunne lære litt på det område òg, no når det er blitt so «trongt» på mange vis her i det rikaste landet i verda.