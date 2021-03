«Ikke gjør de eldre til en salderingspost i budsjettet: – Vi håper inderlig kommunestyret finner en løsning på utfordringen på Klokkartunet»

Meninger

Dette innlegget er skrevet av Helge Andrè Njåstad, Hordalands 1. kandidat til stortinget for Frp og Britt Dalsbotten, 4. kandidat for Sogn og Fjordane valgkrets.

Ikke gjør de eldre til en salderingspost i budsjettet

Da Fremskrittspartiet var i regjering, var vi den største pådriveren for kvalitetsreformen Leve hele livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: bl.a. mat, trygghet, aktivitet, fellesskap og helsehjelp. Enkelt fortalt det som skal til for at de eldre skal trives og ha god livskvalitet.

Kampen har også nådd Stortinget Har fått inn over 500 underskrifter til støtte for å bevare middag og nattevakt Hjarteaksjonen for Klokkartunet har i skrivende stund fått inn 540 underskrifter. Målet for aksjonen og underskriftskampanjen er å la nattevakt og kjøkkenordningen bestå på Klokkartunet i Bremanger.

Å kutte i både mattilbud og trygghet for de eldre på Klokkartunet er det motsatte av intensjonen i reformen.

Det siste året, under koronapandemien, er det de eldre som har blitt utsatt for noen av de mest inngripende tiltakene. Å bli avskåret fra fysisk kontakt med sine nære og kjære må føles ekstra tungt for de som alt har en hverdag med begrenset innhold. Leit å se at de eldre på Klokkartunet i tillegg står i fare for å miste både matglede og trygghet.

– Det er veldig synd at en ikke har fått med seg hva som lå i vedtaket Ordfører i Bremanger kommune, Anne Kristin Førde, synes det er synd at ikke alle i formannskapet har forstått hva de har vedtatt.

Da Fremskrittspartiet ikke er representert i Bremanger kommunestyre er jeg svært glad for at Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad like godt løfter saken til høyeste nivå og utfordrer Helseminister Bent Høie om saken.

Er det ok at våre eldre skal være salderingspost? Er det slik vi øker livskvaliteten for våre eldre?

Når Fremskrittspartiet satt i regjering fikk vi en egen statsrådpost som het Eldre- og folkehelseminister, dessverre ble statsrådsposten kuttet samtidig som vi forlot regjeringslokalene. Det er synd.

En verdig eldreomsorg er en av kampsakene til Fremskrittspartiet, og fra vår tid i regjering kan jeg bl.a. nevne gjennomslag som lovfestet rett til sykehjemsplass og penger til over 10 000 nye sykehjemsplasser i Norge. Innføring av eldreombud fikk vi også gjennomslag for selv om vedtaket kom etter vår uttreden av regjering.

Kjøkkenet tilbake på sykehjemmet er også en av våre kjepphester. Fremskrittspartiet vil at våre eldre skal få servert sunn og god mat, rykende fersk mat som både lukter og smaker godt. Derfor fikk vi i regjering bevilget 400 millioner kroner i øremerka nye midler for å få kjøkkenet tilbake på sykehjemmet. Underernæring blant våre eldre er dessverre ikke uvanlig, og for mange eldre på sykehjem er maten ett av få høydepunkt i løpet av dagen. Da er det ekstremt viktig at den maten som serveres smaker godt, lukter godt, ser innbydende ut og at det er en koselig ramme rundt måltidet. Det skaper trivsel og matglede.

Jeg har selv erfaring fra eldreomsorgen i Bremanger kommune, både som tidligere ansatt, og som pårørende. Mitt inntrykk er at omsorgen og tjenestene er gode. Og det ønsker jeg at de også skal være fremover i alle kommunenes grender. Jeg håper inderlig kommunestyret finner en løsning på utfordringen på Klokkartunet. De eldre i Bremanger skal ha trygghet, verdighet og ikke minst livsglede i hverdagen. De skal kunne leve hele livet.

Vil ha lysmarkering for beboerne på sykehjemmet Pårørende vil ha en lysmarkering for beboerne på Klokkartunet i forbindelse med nattevaktsendringen.

Mener omorganisering av natt-tjenesten er forsvarlig Ifølge kommunalsjef for helse og oppvekst, Randi Ytrehus, i Bremanger gjøres det kontinuerlig vurderinger av bemanningsplanen i de ulike sektorene, inkludert pleie og omsorg. Ytrehus konkluderer med at endringen som nå gjøres på Davik er forsvarlig, basert på tidligere erfaringer.