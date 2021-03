Meninger

Dette leserinnlegget er skrive av Edmund Kvåle:

Kinn kommune – eigedomsskatt og kommuneøkonomi.

Me har fått nyttårshelsing frå Kinn kommune, eg og alle huseigarar i kommunen: Verdien av eigedomen din har dobla seg, så me legg på eigedomsskatten din til nesten det doble (for mange er det vel endå verre).

Slik er nyttårshelsing frå den vanskapte og vanstyrte kommunen.

Me veit kven som fekk Vågsøy inn i dette, det var Vågsøy arbeidarpart, eit fleirtal i Vågsøy høgre og vesle Vågsøy venstre diltande etter. Eg håpar mange hugsar dette ved neste korsveg.

Så til Eigedomsskatten.

Eg får ei kort melding om at kommunen har bestemt seg for at eigedomsverdien i mitt høve har dobla seg, ikkje ein stavelse om korleis dei har kome fram til denne doblinga. Kommunen har vel nytta dyre konsulentar til å rekne så pass romsleg på huseigarane si rekning. Eg observerte at folk rusla rundt huset og gjorde seg sikkert ei meining om her har verdien dobla seg på nokre år. Ikkje var dei inne og såg kva standard og stand huset var i, kanskje kikka dei inn i vindaugen som eg ikkje såg.

Verkeleg ein grundig og fagleg måte fastsetje verdien på ein eigedom på. Trur ikkje fagfolk ville gjort det så overfladisk og lettvindt, men konsulentar kan gjera det lettvindt og dyrt. Kva kosta denne takseringa, Heggheim? Desse kostnadane må no dekkast inn, då er det lett å berre slumpe på, ta fingen opp i lufta og kjenne at, jau 100% auke det kan høve, då dekker me inn konsulentkostnadane lett.

Men den vanstyrte kommunen treng pengar til høge lønningar til alle sjefane sin, og alle godt betalte politikarar og ikkje minst til å dekke alle reiser mellom Florø og Måløy. For ikkje å snakka om personalseminara på Knutholmen med mykje og god vin. (Bremanger skummar fløyten). Eg har fundert mykje på kor godtruande eller dumme fleirtalet av politikarane i Vågsøy kunne vera då dei trudde at det skulle bli rasjonelt å driva ein slik kommune. (Eg må no håpe på at dei trudde på ein slik gevinst med samanslåinga).

Me er kjende med at Heggheim meiner at ein kommune må henge saman, og at styresmaktene burde bruke tvang for å få det til (KS-nytt). Eg har ikkje sett at han har dementert dette. Eg spurde han i FJt korleis han meinte dette burde gjerast, men han har ikkje svara. Det er vel best å teia stilt og håpa at det blir gløymt, Heggheim? Men eg kan lova deg at eg aldri kjem til gløyma det før du eventuelt dementerer det som sto i KS-nytt om dette. Og eg trur no at det er fleire som kjem til å hugse det og.

Eg har tidlegare spurt Heggheim om kor mange sjefar det er i denne vanskapning av ein kommune, og kva lønnsnivå dei ligg på. Heggheim har ikkje svara på det. Det går vel best med å teia det ned, Heggheim?

Men pengane til den urasjonelle drifta treng du. Og mykje av dei ekstra pengane som var løyvde til drifta i den nye kommunen, vart brukte til samanslåingsprosessen med dertil høyrande personalseminar med god mat og drikke. Ikkje rart du kjem i beit når det verkelege livet tek til. Men eigedomsskatten kan no brukast til slikt.

Når ikkje anna duger kan no kommunen bruke tvang og setje eigedomsskatten som dei vil. Og her kjem det politiske fleirtalet inn, dei fylgjer administrasjonen sitt «geniale» forslag. Me må merkja oss at me har ein kommunedirekrør og eit polistisk fleirtal som er villige til å bruke tvang og makt mot innbyggjarane sine.

Eg hadde tenkt å koma inn på den ufyslege jakta på varaordføraren for å få tak i pengar til politiske meddiltarar til ordføraren, då hyeneflokken samla seg og gjekk til angrep, eit ufyseleg syn. Men det skal eg ikkje gjera.

Det politiske ansvaret for den situasjonen kommunen er komen i, ligg sjølvsagt hjå ordføraren og hans medspelarar i Høgre og Venstre.

No håpar eg på regjeringsskifte til hausten og oppløysing av denne og mange andre vanvittige kommune- og fylkessamanslåingar. Det er i september me kan gjera noko med det.