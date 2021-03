Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av reiar Øystein Sandøy.

Pengar vi ikkje har, til teknologi som ikkje finnast

Eg viser til intervju med Rune Nilsen, reiar på garnbåten M/S «Skjongholm» i Fjordenes Tidende den 09.03.2021. Her gjer han greie for dei ulike konsekvensar av den førespegla auken i CO2-avgifta for fiskeflåten.

Eg sluttar meg utan atterhald til det som Rune Nilsen seier. Han har dessverre så altfor rett. Siv Madsen på «Fiskebas», Kristian Korneliussen på «Breivik Junior» og Geir Henning Seljeseth på «Fanøyvåg» seier det same i eit intervju i Firdaposten den 10. mars, og eg har enno til gode å høyre desse personane fare med tomt snakk. Eg likar ikkje å bruke uttrykk som «dramatiske», men fylgjene for fiskeflåten, og all tilknytt verksemd vil truleg bli akkurat det. Rune brukar sin eigen båt, «Skjongholm», som døme, og viser til at dieselforbruket på årsbasis ligg på cirka 550 tonn. Ut frå dette talet vil avgifta auke med rundt 300 000 per år, for så i 2030 å ligge på rundt 3 mill. kroner. Det er i all kortheit nettoen deira.

Fiskebåtrederen tror regjeringens klimaplan kan få store negative følger for kysten – Nettoen forsvinner og mer enn det. Dette kan fort ende med at båtene driver fiskeri bare i vintersesongene Fiskebåtreder Rune Nilsen er redd for fremtiden til fiskeriene dersom regjeringens klimaplan blir vedtatt.

For vår eigen båt, «Sjøvær», er tala nokolunde samanliknande. Forbruket vårt ligg på mellom 600 og 650 tonn, hovudsakeleg på grunn av noko større maskinkraft. Men reknestykket blir elles høvesvis det same. Nettoen blir borte. Den nettoen som skulle gå til investeringar i miljøtiltak.

Det kan synes som om at styresmaktene våre rett og slett ikkje har fått med seg det som no skjer med all nybyggging, og større ombyggjingar i fiskeflåten: Nemleg at miljøvennleg teknologi og reduserte utslepp har gått, og går som DEN raude tråden i alle slike prosjekt. Hybride framdriftsløysingar og batteripakkar er regelen, og ikkje unnataket. I valet mellom å klasse ein eldre motor, og å installere ein ny og utsleppsvennleg, så vel ein det siste. Ein dieselmotor anno 2021, og ein som er 20-25 år eldre er to forskjellige ting. Ein ny motor utnyttar drivstoffet mykje betre, innsprøytning og tenning er datastyrd, og all tilgjengeleg teknologi med omsyn til miljøvennleg drift er teken i bruk. Som ein herværande skippar sa etter å ha skifta ut motoren sin: «Det er ikkje lenger eksos, men grøne blad som kjem ut gjennom skorsteinen».

Per dato finnast det ikkje eit reelt alternativ til diesel. Ny teknologi reduserer dieselforbruket, men enn så lenge vil det vere den sentrale energibæraren. Det vil i overskueleg framtid vere umogeleg å drive ein større fiskeflåte – eller maritim verksemd for den del – utan eit visst miljøavtrykk. Fiskebåtreiar Sigurd Teige i Herøy påpeikar den innlysande logikken: Vi kan ikkje så godt ta i bruk teknologi som ikkje finnast!

Eg trur faktisk at ei viss auke i CO2-avgifta ville blitt akseptert dersom det kunne målast i reduserte utslepp, og ei sakte, men sikker tilnærming til Paris-avtala. Men denne – ja, eg tek såpass oppi – formidable auken får ingen som helst effekt i så måte. Ein kan sukre pillen med ymse kompensasjonsordningar, men desse vil bli fasa ut; mest sannsynleg når vi treng dei mest. Dermed får det heile eit usmakeleg preg av noko som salige Martin Luther gjekk til felts mot: Avlatshandel! Og for å vere retteleg stygg: I Det Nye Testamentet kan vi lese om ein romersk statthaldar som fråskreiv seg alt ansvar for verdas mest kjende rettargong ved å vaske seg på hendene. Det ser dessverre ut til at sentrale politikarar, under dekke av slagordet «Forureinar skal betale!» ikkje har vore framande for å dyppe hendene i det same vaskefatet. Hendene blir sikkert reine, men kanskje dei bør ha i mente at vedkomande statthaldar ikkje akkurat er tildelt helterolla i påskeevangeliet.

Det er mogeleg at reell, alternativ framdriftsteknologi blir tilgjengeleg ein vakker dag. Men det vil ta tid, og ikkje minst koste pengar. Morgondagens fiskebåt blir sannsynlegvis sjåande heilt annleis ut enn dagens. Men det er ein veg som må gåast steg for steg. Inntil vidare, så synes eg at det blir eit noko stivt forlangande at aktørane i fiskeflåten skal investere pengar dei ikkje har i teknologi som ikkje finnast.