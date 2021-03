«Vi krever ei trygg framtid for borna våre»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Marius Dalin, 1.-kandidat til Stortinget for Miljøpartiet Dei Grøne i Sogn og Fjordane:

MDG krever ei trygg framtid for borna våre!

Klima- og naturkrisa er den største urettferdigheita i vår tid. Fylket vårt rammast kvart år av naturhendingar som ras og flaum og vi må rekne med at desse hendingane vert verre år for år med klimaendringane som kjem. Det er borna våre som må betale den høgaste prisen.

Vi i MDG krever at vi tek born og unge sin velbegrunna uroing for framtida på alvor. Vi krever at vi sikrar oss mot konsekvensane med kraftig auke i ras- og flaumsikringsmidlar og tek eit krafttak for å få ned klimagassutsleppa.

Når vi øydelegger for miljøet, då øydelegger vi for oss sjølve. Vi seier nei til rasering av norsk natur for vindkraftubygging. Ekte grøn energi legg ikkje naturen øyde etter seg. Vi krever ein politikk som gjer det lønsamt å spare energi framfor å leggje til rette for å halde fram sløsinga.

Nesten alle politikarane seier at dei er opptekne av miljøet. Likevel held dei fram med å byggje motorvegar, leite etter olje, forsøple havet og øydeleggje naturen.

Dei Grøne handlar der regjeringa sviktar. Våre politikarar kjempar allereie for grønare byar, tettstader og bygder over heile landet, anten det er med sykkelfelt i sentrum, ladestasjonar utanfor eller mot nedbygging av matjord.

Det må bli lett å leve miljøvenleg. Vi meiner vi kan skape ei framtid med trygge jobbar, der vi tek i vare naturen og borna.

Saman kan vi endre norsk politikk. Stem grønt. For menneske og miljø.