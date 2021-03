«Viss fleirtalet meiner vi ikkje skal elektrifisere sokkelen, vil det vere avgjerande å først vite kva som då må gjerast med klimakutt på land»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Tore Storehaug, stortingsrepresentat for Sogn og Fjordan KrF og medlem i energi- og miljøkomiteen, og Trude Brosvik, gruppeleiar for KrF på Vestland fylkesting og 1. vara til Stortinget:

Kvar vil SV, Ap og MDG ta klimakutta?

Debatten om det er rett å bruke energi frå land til å elektrifisere på sokkelen tar seg opp. Fleire parti synest å skifte syn, endåtil sjølverklærte miljøparti.

For 30 år sidan ville vi ikkje elektrifisere sokkelen fordi sterke lokalpolitiske krefter ville skape arbeidsplassar ved å bygge gasskraftverk på land. I 2000 fekk vi den første, og einaste, regjeringa som gjekk av på ei klimasak då dei ikkje ville godta bygging av gasskraftverk utan reinsing.

Det er framleis omsynet til landfaste arbeidsplassar, kombinert med ei kopling til at ein meiner det vil auke presset på utbygging av ny vindkraft, som er dei fremste grunnane til at motstanden mot elektrifisering aukar. Særleg det første er svært aktuelt for oss i Vestland fylke, fordi det er for dårleg linjenettkapasitet til viktige deler av kysten vår; særleg Bergen / Nordhordland. Og viss krafta blir prioritert ført ut til plattformene, så er det lite att til at Vestland kan halde fram med leiande utvikling i å omstille næringslivet til ei karbonnøytral framtid.

Dei aller fleste er samde om at klimatrusselen er reell. Og dei fleste politiske parti meiner vi skal halde oss til internasjonale avtalar for å nå dei klimakutta det krev. Kvart land er ansvarleg for eigne utslepp, og kvotehandelen i EU er forbetra slik at det du kuttar ein stad ikkje kan brukast ein annan stad. Det er derfor ikkje rett som somme hevdar at om vi kuttar klimautslepp på sokkelen, så vil den gassen bli selt og brukt andre stader. Og utsleppa til atmosfæren vil vere den same. Og om det var slik; kva var då vitsen med å erstatte bensin-bilen med å sykle eller med ein el-bil? Kva var vitsen med klimatiltak i det heile??

KrF meiner det er mogeleg å kombinere gode løysingar, som både vil kunne forsvarast økonomisk og mot klimaet. Nettkapasitetet til kysten av Vestland må raskt betrast for å sikre at den teknologien og fagkunnskapen næringslivet vårt har kan nyttast til nødvendig grøn omstilling. Det vil vere avgjerande for å lukkast.

Samtidig vil vi nytte deler av kraftoverskotet for å elektrifisere dei oljefelta det er mogeleg å klare til ein fornuftig pris. Det vil neppe vere mogeleg å elektrifisere sokkelen utan balansekraft frå land. Men vi meiner også det er rett å stille krav til oljebransjen om å skaffe kraft sjølve, det vere seg havvind, bølgjekraft, solenergi, betre utnytting av eiga forbrenning eller kva det er mogeleg å få til. Insentivet for at dette kan gjennomførast er auka CO2-avgift.

KrF tar omsyn til det sterke engasjementet mot vindkraft på land, og har gjennom regjeringa sagt at det ikkje skal byggast ut i urørte naturområde eller der lokaldemokratiet går i mot det. Likevel er det eit stort kraftoverskot på15 Twh ( 17 Twh når vedtekne konsesjonar er bygt ut).

Konsesjonskrav må framover ta omsyn både til næringslivet sine noverande behov, og det omstillingsbehovet som er, samt nettkapasitet.

KrF vil at Norge skal kutte sin del av klimautsleppa. Viss fleirtalet meiner vi ikkje skal elektrifisere sokkelen, vil det vere avgjerande å først vite kva som då må gjerast med klimakutt på land. Berre då kan ein gjere opplyste val.