Meninger

Dette innlegget er skrive av Aina Alfredsen Førde, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund:

Foreldrepermisjon til barnets beste!

Norges Kvinne- og familieforbund ønskjer at foreldre skal ha rett til å velje dei beste løysningane for sitt barn og sin familie og vi kjem her med eit nytt forslag til foreldrepermisjon.

Foreldrepermisjon – eit tredje alternativ!

70 veker permisjon med 70% lønn.

Foreldre får ein betre moglegheit til å velgje dei løysningar som passer best for familien som heilheit.

Barna får ekstra modningstid og kan bli meir robuste ved seinare barnehagestart enn ved 10 – 12 månader

Mor/far får anledning til å unngå ulønt permisjon med tilsvarande tap av pensjonspoeng, mens dei venter på barnehageplass. Barn vert ikkje fødd tilpassa opptaksdatoane i barnehagen!

Det er mykje misnøye med dagens tredelte foreldrepermisjon, foreldra ønskjer å bestemme sjølve kva som er best for deira barn og familie. Og dei aller fleste meiner det vert for kort tid for mor si permisjonstid, då dei etter dagens ordning må tilbake i jobb når barnet er maks 7 månader. Samstundes som Helsedirektoratet anbefaler fullamming til barnet er 6 månader. Med vårt forslag vert ikkje dette eit problem.

Med 70 veker vil foreldre sleppe å ta ulønt permisjon fram til dei får barnehageplass. Frå barnet er 12 månader, vil det også være moglegheit for å få kontantstøtte fram til barnehageplass vert teke i bruk.

Forslaget inneberer at ein ikkje får både utvida permisjon og barnehageplass.

Det offentlege/arbeidsgjevar får ikkje høgare utgifter, men det vert fordelt over ein lengre periode. Staten sparer og barnehagetilskot for småbarn ved seinare oppstart.

Foreldre må ha rett til å velje dei løysningane som passer best for familien: eit tredje val av permisjonsordning vil gje dei ei ny moglegheit!