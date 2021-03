Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Mona Kjerpeseth, Bremanger.

Politikk er så mykje meir enn å seie nei

Kommunepolitikk handlar grunnleggande om å prioritere. Prioriteringar som betyr mykje for kvar einskild innbyggjar i Bremanger kommune. I tillegg handlar det om å gjere det ein kan for gode inntekter og at ein har mest mogleg handlingsrom i prioriteringane. For å lukkast med det siste må ein vere attraktiv for dei som kan skape ny aktivitet, arbeidsplassar og ikkje minst bidra til auka inntekter til kommunen.

Eg meiner at eit endeleg nei til Bremangerlandet Vindpark vil gjere at vi sviktar som kommune på begge desse områda. Eit endeleg nei til vindparken vil påverke tilbodet og tenestene til innbyggjarane i Bremanger kommune over svært lang tid.

Ein kan prøve å ignorere konsekvensane av eit endeleg nei, men vi unnslepp dei ikkje.

Vi ser no konsekvensane dagleg av nei til Bremangerlandet Vindpark. Som kommune har vi sjølve ansvar for grunnleggande tenester som skulegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sjukeheim. Vi ser no kvar månad kor krevjande det blir å oppretthalde desse tenestene på eit høgt nivå i tida som kjem.

Dei same som har stemt nei til ein eingangskompensasjon på 32,5 millionar, årlege skatteinntekter på 7-10 millionar har no bestemt at det på Klokkartunet ikkje lenger skal lagast mat, den skal kome frå Svelgen. Den sovande nattevakta på same stad skal bort, til stor fortviling hos bebuarar og pårørande. Alt dette slik at kommunen kan spare mellom 200.000 og 300.000 kroner i året.

Skulen på Kolset vart lag ned, igjen fordi kommunen må spare pengar. Dette var direkte årsak til at ein legefamilie på fem flytta frå kommunen. Ein barnefamilie og to skatteinntekter mindre. Nye utgifter til skulebuss, men med færre born. Kva blir summen av innsparing når alle inntekter og utgifter skal summerast?

Neste ut er Ålfoten- og Kalvåg-skulane som må spare en million i 2021. Vi er inne i ein negativ sirkel, og det sjølv når vi har andre val. Vi kjem ikkje til å kunne spare oss til gode velferdstilbod. Vi kjem til å spare oss til fant.

Og vi har meir i vente. Du skal ikkje vere god i matematikk for å forstå kor mange slike vedtak vi har i vente for å redusere kostnadane i kommunen i tråd med dei inntektene Venstre og delar av H og Ap har sagt nei til.

Ordføraren sa på TV for ei tid sidan at ho tala grunneigarane si sak, derfor nei til vindmøller. Men her talar ho mindretallet si sak. Fleirtalet vi ha utbygging, og dei eig 80 prosent av tildelt konsesjonsområde. Og eg som trudde ho gjekk på val for å jobbe for fleirtalet. Eg som trudde ho gjekk på val på å arbeide for best mogleg tenester som skulegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sjukeheim for alle innbyggjarane i kommunen.

Ein attraktiv kommune til å stole på for næringslivet. Skal vi unngå å spare oss til fant må vi skape nye inntekter, arbeidsplassar og ny næringsaktivitet. Vi kunne nyleg lese at kommunen, i konkurranse med 82 andre attraktive aktørar, hiv seg inn i kampen om å få batterifabrikken til Equinor/Panasonic/Hydro til Bremanger.

Med det ryktet vår kommune har fått etter behandlinga av SFE er eg redd vi stiller svært dårleg i denne og andre store satsingar. Det skal satsast milliardar, og då vil forutsigbarheit uavhengig av skiftande kommunestyre sjølvsagt være avgjerande.

Eg meiner ikkje at vi skal bygge endå fleire vindparkar i kommunen no, men meiner vi må ta konsekvensen av dei beslutningane kommunen tidlegare har fatta. Måten vi har behandla ei av dei viktigaste selskapa i Sogn og Fjordane på er eg redd har sett spor og vil hefte ved kommunen i lang tid. Eit samrøystes kommunestyre tilrådde konsesjon i 2011 og eit like samrøystes kommunestyre vedtok i april 2019 dei økonomiske rammene for ilandføring av vindmøllene på Bremangerlandet, samt at Oldeide vart ilandføringsplass. SFE har med denne støtta i ryggen investert svært mange millionar i prosjektet som vil krevje ein milliard i investering. Eit prosjekt som over 25 år er estimert til å skape verdiar for 300 millionar for kommune, innbyggjarar og næringsliv.

Når Venstre og deler av H og Ap viser at ein er villige til å kaste verdiar som etterrettelegheit, tillit og langsiktigheit på båten set dei oss i vanry som ein attraktiv kommune for store prosjekt og næringsaktivitet. Det vil ha stor betydning også for mogelegheita til å få skape nye arbeidsplassar, inntekter og næringsaktivitet i åra som kjem. Det kjem på toppen av dei store inntektene som kommunen direkte vil tape på eit endeleg nei til Bremangerlandet Vindpark. Det blir nok neppe batterifabrikk dessverre, til det er nok dei 81 andre konkurrentane meir til å stole på. Ingen vil satse milliardar i ein kommune der ein kan risikere å få nei på målstreken, rett før spaden skal setjast i jorda.

Klokka er «fem på tolv», men det er ikkje for seint å la omsynet til framtidig tenestetilbod for innbyggjarane og kommunens omdøme ovanfor framtidige næringsaktørar sigre.

Politikk handlar om å ville noko, og prioritere det viktigaste for veljarane. Ikkje gjere det ein kan for å unngå kritikk og ubehag, eller for å tekke små grupper av aksjonistar.

Eg fryktar at ettermælet til fleirtalet av dagens kommunepolitikarar vil bli at dei ikkje evna å halde den viktigaste lovnaden dei gav i siste valkamp. Nemleg å leggje eit langsiktig godt grunnlag for gode oppvekstvilkår og ein god alderdom for alle innbyggarane i vår flotte kommune.

Bremanger kommune er ein stor kommune i areal. No vil eg oppmode dei som skal bestemme framtida til kommunen om å løfte blikket, ta ein tur ut og sjå seg rundt, vi har masse fjell og uberørt natur igjen om vi bygger Bremangerlandet Vindpark. Det skulle vore påbode å besøke dei ferdigstilte vindparkane før ein tar ei slik viktig avgjersle.