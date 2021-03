Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Solveig Haugnes, styremedlem, Blindeforbundet Sogn og Fjordane.

Eldrebølgen må møtes med digital opplæring

De fleste opplever at synet svekkes med alderen. Noen med redusert skarpsyn der det trengs sterkere briller, andre med øyesykdommer som trenger medisinsk behandling.

I hverdagen er det ikke alltid like lett å snakke om synsproblemer. Synet står for omtrent 80% av våre sanseinntrykk og er derfor en svært viktig del av oss slik vi fungerer i hverdagen.

Selv har jeg vert yrkesaktiv i helsevesenet hele livet før jeg gikk av med pensjon. I dag er jeg i mitt 91. år og jeg har en aktiv hverdag. For noen år siden fikk jeg beskjed om at jeg gradvis ville miste synet og i dag ser jeg ikke lenger på høyre øyet og har sterkt redusert syn på venstre øye. Det er til tider fortvilende.

Gjennom Blindeforbundet har jeg fått mye hjelp fra kompetente folk. Blant annet har jeg ved Solvik syn- og mestringssenter på Askøy fått opplæring i bruk av smarttelefon. Det har gitt meg muligheten til å fortsette å være samfunnsengasjert. Jeg sitter i dag i fylkesstyret til Blindeforbundet i Sogn og Fjordane. Alle sakspapir leser jeg på datamaskin, ipad eller iphone. Det kunne jeg ikke fått til uten opplæring!

Som samfunn står vi foran det mange kaller eldrebølgen. En betydelig økning i antall eldre i samfunnet i årene som kommer. Men hva har det med synet å gjøre?

Det enkle svaret et at en økning av andelen eldre i samfunnet også gir en økning eldre med aldersrelaterte synsutfordringer i samfunnet. På samme tid som digitaliseringen skyter fart på de fleste områder så peker flere og flere på utvikling og bruk av velferdsteknologi for å sikre gode tjenester for eldre nå og i fremtiden. Det kan være fornuftig. Men da trengs det opplæring i teknologi for alle, og kanskje spesielt de med synsutfordringer.

Som organisasjon jobber vi i Blindeforbundet med å få det offentlige med på laget slik at en setter inn ressurser til opplæring i smartteknologi. Jeg vet av erfaring at en får en langt enklere hverdag med opplæring i bruk av for eksempel smarttelefon. Med god opplæring kan en gå i nettbanken, melde med barnebarn, sjekke skatteligningen, ordne i resepter, lese på medisinpakker, handle mat eller holde enkel kontakt med hjemmesykepleie. Jeg holder til og med styr på robotstøvsugeren her hjemme via en app på telefonen!

I fremtiden vil vi for eksempel se at smartteknologi vil kunne gi enkel tilgang til legehjelp. Der mange med diabetes i dag har oversikt over blodsukker ved hjelp av en app vil den samme teknologien brukes til å gi fastlege oversikt over for eksempel blodtrykk gjennom smartteknologi.

Du har garantert hørt den politiske ledelsen i din kommune snakke om velferdsteknologi som del av fremtidens eldreomsorg. For at velferdsteknologi skal fungere må de som skal bruke den få opplæring. Har din kommune et godt opplæringstilbud for smartteknologi?

Blindeforbundet vet hvilke hjelpemidler som kan forenkle din hverdag og foreslår opplæring som passer deg, det har jeg selv erfart. Hva du har krav på, avhenger av hvor mye du ser. Her treffer du også andre i samme situasjon som deg selv og en kan utveksle erfaringer, det er ofte veldig nyttig.

Det er ikke alle som har barn og barnebarn som kan ta den digitale opplæringen for en økende andel eldre. Frem til vi får det offentlige til å prioritere digital opplæring i høyere grad kan Blindeforbundet bistå. Vil kommunene benytte muligheten til å spare tid og penger på velferdsteknologi er fasiten klar. Prioriter opplæring blant eldre. En digital fremtid trenger digital kompetanse!